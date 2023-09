La comida mexicana es una de las más populares y apreciadas del mundo. Su diversidad de sabores, ingredientes y técnicas culinarias ha seducido a paladares de todos los continentes. Sin embargo, existen muchos mitos y conceptos erróneos sobre ella. A continuación, desmitificamos algunos de los más comunes.

Indigesta

Algunas personas -principalmente turistas- asocian la comida mexicana con la comida callejera, la cual suele ser rica en condimentos y grasa. Como en cualquier cocina del mundo, hay platillos más ligeros y otros más pesados. Por tanto, es un error tachar a toda la gastronomía mexicana de "indigesta".

Jalisco: la birria está bañada con una salsa de chiles y especias envuelta en hojas de maguey.

Poco nutritiva

Se cree que todos los platillos mexicanos son grasosos y carentes de nutrientes. La gastronomía mexicana es muy amplia. Suele ser muy saludable y equilibrada. Se basa principalmente en granos como el maíz, las leguminosas, semillas, frutas, vegetales frescos, insectos,productos del mar y carnes como guajolote, pollo, cerdo y res.

Todo pica

Si bien es cierto que el chile es un ingrediente fundamental en la cocina mexicana, no todos los chiles pican y no todos los platillos son picantes. De hecho, hay una vasta variedad de platillos que no llevan chile o lo utilizan en cantidades mínimas.

Engorda

Es común que en las fiestas mexicanas se sirvan porciones generosas de platillos temporales creados “para celebrar” como es el caso de los chiles en nogada, el pozole o el mole; esto no significa que la dieta tradicional mexicana sea así de abundante y pesada todos los días.

Tequila para digerir comidas copiosas

Aunque el alcohol estimula la producción de jugo gástrico, lo que a su vez puede acelerar el proceso de digestión, el consumo excesivo de alcohol puede tener efectos negativos en la digestión y en la salud en general. El alcohol puede irritar el estómago, empeorar la acidez y tener efectos secundarios no deseados.

Los burritos son un plato típico mexicano

Si bien es popular alrededor del mundo como un ícono de la comida mexicana, es un antojito típico de la región norte de México y la frontera con Estados Unidos. En el resto del país, este platillo no es tan común.

La comida frita pierde cualidades nutrimentales

Es un mito que tiene algo de verdad. Si bien la fritura no tiene un impacto significativo en el contenido proteico o mineral de los alimentos, su aporte calórico aumenta drásticamente. Aunque las calorías en sí no son "malas", el exceso de calorías y grasa, especialmente si se usa aceite recalentado, puede ser perjudicial para la salud.

