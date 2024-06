Durante junio, diversos establecimientos se tiñen de arcoíris para recibir al Pride. Para ello se alistan con promociones, eventos especiales y más actividades para festejar el orgullo LGBT+.

Si vives en CDMX y quieres unirte a las celebraciones, en Menú te presentamos una lista con restaurantes, panaderías, cafeterías y cervecerías en los que puedes hacerlo no solo este mes sino todo el año.

Somos voces

Es una cafetería, librería y foro cultural LGBT+ con un extensa cartelera de actividades durante todo el año, incluido junio, que van desde círculos de lectura y talleres hasta presentaciones y ciclos de cine.

En este espacio podrás disfrutar de un menú tan diverso como su oferta de actividades culturales y pro LGBT+. Desde beber café, tisanas, smoothies hasta cerveza o coctelería mientras disfrutas de la lectura. También aprovecha para saciar tu hambre con sus hamburguesas, sándwiches, pastas, ensaladas, snacks e incluso platos fuertes como arrachera o ceviche.

Dónde: Calle Niza #23A 06600 Col. Juárez.

Horarios: lun. a jue. de 10:00 a 22:00 hrs. Vie. a sáb. de 10:00 a 23:00 hrs. Dom. de 12:00 a 20:00 hrs.

Instagram: @somosvocesmx

AGloria

¿Te gusta el mezcal y el pulque? Este espacio LGBT+ está enfocado en ambas bebidas. Aquí podrías disfrutar de diferentes curados como el de tuna, mandarina, maracuyá y hasta pica fresa. También tiene algunos eventos especiales y presentaciones que pueden animar tu velada mientras degustas alguno de sus mezcales.

Dónde: Calle Dr. Carmona y Valle 12, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX

Horarios: mar. a sáb. de 16:00 a 23:00 hrs. Dom. de 16:00 a 22:00 hrs.

Instagram: @agloria.cdmx

Cardín

Es una panadería y cafetería con todo tipo repostería 100% personalizada. Durante junio ofrecerá algunos talleres en los que puedes participar con tu cita o amigos y aprender a decorar pasteles y galletas con decoración especial por el mes del orgullo. También lanzó varios postres para celebrar el pride, por lo que es una opción que agregar a tu lista.

Dónde: Calle Orizaba 219-local 3, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Horarios: mar. a sáb. de 08:00 a 20:00 hrs. Dom. de 08:00 a 17:00 hrs.

Instagram: @cardinpasteleria

Ágora Café

Es una cafetería y espacio cultural dedicado a las mujeres LGBT+ ubicada en la colonia Roma. Tienen varias actividades como su jueves de cine lésbico y múltiples talleres. En el menú, encontrarás todo tipo de bebidas calientes y frías. Si vas con hambre, podrás comer desde hamburguesas y sándwiches hasta chilaquiles, enchiladas y molletes. También tienen postres como waffles y brownies con helado de vainilla.

Dónde: Acapulco No. 13-B, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Horarios: lun. a jue. de 13:00 a 21:00 hrs. Vie. a sáb. de 13:00 a 22:00 hrs.

Instagram: @agora.cafe.cde

Butcher & Sons

El restaurante organiza una iniciativa especial para celebrar el Pride. Durante todo junio, se donarán las ganancias del plato del mes a It Gets Better México, organización sin fines de lucro que apoya a jóvenes LGBTQ+.

El plato del mes consiste en tiras de pechuga de pollo empanizadas y acompañadas de puré de papa y una salsa a base de aceite de oliva. En el menú también podrás encontrar hamburguesas, ensaladas, postres y algunas guarniciones.

Dónde: Teotihuacan 14, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06100, CDMX.

Horarios: dom. a mié. de 8:30 a 23:00 hrs. Jue. a sáb. de 8:30 a 1:00 hrs.

Instagram: @butcherandsons

MielMesabe

Galletas, pasteles, macarrones y más repostería de arcoíris podrás encontrar en esta panadería ubicada en la Roma Norte. También cuenta con una sucursal en Lindavista.

Para unirse a las celebraciones por la diversidad, MielMesabe estrena una línea de pasteles con relleno de colores alusivos a las diversas banderas LGBT+, un panqué del orgullo hecho de plátano, dulce de leche y chocolate, galletas en forma de arcoíris y corazones, y algunas otras opciones personalizadas.

Dónde: Monterrey 225-1A, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horarios: lun. a dom. de 09:00 a 22:00 hrs.

Instagram: @mielmesabemx

Falling Piano

Se trata de un tap room en el que podrás disfrutar de varias cervezas artesanales mientras las acompañas con entradas y otras botanas. También hay alitas, tacos, tortas y hasta postres, en caso de que desees cerrar el día con algo dulce.

Para festejar el pride, el establecimiento realiza por quinto año consecutivo una blonde ale con glitter, la cual está disponible para su consumo en lata y barril.

Dónde: Coahuila 99, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horarios: lun. y dom. de 14:00 a 22:00 hrs. Mar de 14:00 a 23:00 hrs. Mié. y jue. de 14:00 a 00:00 hrs. Vie. y sáb. de 14:00 a 2:00 hrs.

Instagram: @fallingpianobrewing

Santo Bar

El restaurante se caracteriza por inspirar su menú en la combinación de los sabores tradicionales japoneses con la gastronomía mexicana. Para celebrar el pride, contará con un cóctel especial hecho con mezcal Amarás que bautizaron como "Kenya".

Las ganancias que se obtengan de esta bebida se donarán a La Casa de las Muñecas Tiresias, una organización sin fines de lucro fundada por Kenya Cuevas que se encarga de la defensa y lucha de los derechos de poblaciones trans en situación de vulnerabilidad.

En el establecimiento, podrás acompañar tu cóctel con sushi, nigiris y otros rollos a base de arroz, salmón y verduras.

Dónde: Colima 161, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX

Horarios: Lun. a mié. de 14:00 a 23:00. Jue. a sáb. de 14:00 a 2:00 hrs. Dom. de 14:00 a 19:00 hrs.

Instagram: @santohandrollbar

W Repostería

Para recibir el mes del orgullo LGBT+, W Repostería presenta una línea especial de nuevos postres y bebidas, así como su Pastel Pride de vainilla con buttercream del mismo sabor. Podrás comer galletas de arcoíris, mientras disfrutas de sus malteadas y barra de café.

Dónde: Coahuila 123, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horarios: Lun. a dom. de 9:00 a 21:00 hrs.

Instagram: @wreposteria

Somsaa

Si estás buscando un plan después de la marcha, puedes lanzarte a Somsaa, restaurante inspirado en sabores asiáticos, que te esperará ese día con vinos espumosos mientras escuchas con un DJ Set conformado por varios artistas invitados. No tiene ningún cover y será el próximo sábado 29 de junio desde las 4:00 p.m.

Dónde: Orizaba 219, Roma Norte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horarios: Mar. a sáb. de 14:00 a 23:00 hrs. y dom. de 12:00 a 18:00 hrs.

Instagram: @somsaamx

Amado

Esta panadería artesanal y dulcería, ubicada en el hotel Hyatt Regency Mexico City, también sorprende con un menú que celebra la diversidad y la inclusión durante junio.

Si te animas, podrás probar magdalenas con chocolate y su galleta Pride, que básicamente es una galleta sable de mantequilla rellena de ganache de chocolate oscuro.

Dónde: Campos Elíseos 204, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11560, CDMX

Horarios: Lun. a dom. de 6:00 a 22:00 hrs.

Instagram: @pasteleriaamado

Xolo Café

Si vives en el Estado de México o te animas a visitar otros lugares más allá de la CDMX, dale una oportunidad a Xolo Café, que por el mes pride, anunció un menú especial de temporada.

Algo que no te debes perder es su frappé de patito con chispas de colores. En la cafetería podrás encontrar diversos pasteles y bebidas tanto calientes como frías que serán el complemento perfecto para disfrutar el día.

Dónde: Av Juárez Sur 206-interior 4, Centro, 56100, Texcoco Centro, Estado de México.

Horarios: Lun. a sáb. de 13:00 a 21:00 hrs.

Instagram: @cafexolo

