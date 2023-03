Los cocineros salvarán al mundo

Nuestra especie no es la única habitando en esta esfera azul que todos llamamos casa. La es igualmente para el resto de los seres vivientes y por si fuera poco, es la exclusiva fuente de recursos que tenemos para seguir subsistiendo como seres terrícolas. Querámoslo ver o no, todos vivimos en el mismo lugar y punto.

Es bien sabido que hay muy pocos rincones en el planeta donde los humanos aún no dejamos huella. Hacia donde volteemos, encontramos todo tipo de industrias, plantíos, huertos y fábricas. La mano del hombre está por doquier y todo esto para satisfacer nuestras necesidades cada vez más demandantes y específicas. “¡Lo que sea necesario para que nuestra civilización siga avanzando!”, dirían muchos.

Nuestra zona de comfort es amplia

Cuando nos da hambre pedimos comida por Uber. - ¡Que comodidad! “También ya nos resulta muy a gusto el no caminar para llegar a nuestro destino. “Aunque esté cerca, tomamos el automóvil y listo ¡No pasa nada!”

El colmo es que para los que nos gusta cocinar si algún ingrediente nos falta para completar la receta ya ni siquiera nos tenemos que levantar del sillón para conseguirlo. El “gran esfuerzo” que hacemos es tomar nuestro teléfono, abrir nuestra app de compra preferida, dar click en comprar y esperar cómodamente a que llegue.

Los humanos a través de nuestros estilos de vida buscamos siempre la comodidad y la satisfacción instantánea. Nuestras demandas de compra hacen que las industrias crezcan y vayan acabando con los recursos de nuestra madre tierra. ¿Por qué? Porque nuestra necesidad de pedir más de todo es cada vez mayor que la disponibilidad de recursos disponibles. En pocas palabras estamos acabando con la madre tierra, querámoslo o no.

Todavía hay quien busca salvar a nuestro planeta

Para nuestra suerte, hay científicos, activistas y personas comprometidas con el medio ambiente pensando y actuando para contrarrestar el daño que nuestro estilo de vida y las diferentes industrias le hacen al mundo.

Energías renovables están en marcha, hay mayor conciencia en el ahorro del agua, vemos acciones de reciclaje por aquí y por allá, escuchamos cada vez más sobre reducción en el uso de plástico, cambio a carro eléctrico y muchos esfuerzos más. Todos estos esfuerzos son positivos, pero la rapidez con las que las industrias contaminan sobrepasa todas estas buenas acciones.

El sistema alimentario debe cambiar

Hay en particular una industria muy contaminante con la que todos estamos intrínsecamente atados y que muchas veces no estamos conscientes del mal que esta hace. Me refiero a la alimentaria. Su aparato es totalmente ineficiente, insostenible y requiere cambios sustanciales.

Cuando hablamos de contaminación y cambio climático la conversación se centra usualmente en los desechos industriales y de transporte, sin embargo, las emisiones de esta industria que nos da a todos de comer tiene un papel tristemente relevante ya que proporciona el sustento a la población mundial.

La industria alimentaria es lamentablemente un mal necesario. De acuerdo con recientes estudios, esta industria genera más de la tercera parte de las emisiones de gas generadas por el hombre. ¿Lo pueden imaginar? Además, es responsable del 70 porciento de todo el uso de agua dulce y es la mayor causa de pérdida de biodiversidad. Triste pero cierto.

¿Hacia dónde estamos llevando a nuestro hogar?

Por si fuera poco, la producción de alimentos de origen animal genera una enorme cantidad de emisiones de efecto invernadero. Estamos hablando ya cerca del 60% a nivel global.

La próxima década será decisiva para lograr un cambio global hacia la producción de alimentos de modo que restaure la naturaleza y sustente comunidades prósperamente.

Así que no nos pongamos en modo pánico y pongámonos a trabajar. Yo estoy seguro que los cocineros pueden salvar al mundo y no solamente aquellos que por oficio restauran nuestro apetito sino cualquiera que lleva el plato a las mesas. Todos ellos pueden ser parte de esa liga de superhéroes donde la comida a servir es la mejor arma.

¿Y por qué cocineros? Pueden estarse ya preguntando…

La respuesta es simple. Los cocineros tienen una gran responsabilidad de poner atención a lo que comemos de saber y comunicar de dónde vienen los alimentos que se llevan a la mesa y como estos afectan a nosotros y a nuestro mundo.

Así que además saber poner contenta la panza de nuestros comensales por qué no también poner sano a nuestro mundo y de paso ir bajando lo mucho que contamina el producir alimentos.

Ellos tienen la llave para ir convirtiendo a nuestro sistema alimenticio en uno realmente sostenible generando un crecimiento positivo para las comunidades, economías y planeta.

Aquí les comparto algunas ideas que muchos cocineros están ya poniendo en marcha para reducir la huella del hombre y que ustedes en donde quiera que estén pueden seguir estas buenas prácticas:

-Usemos ingredientes locales , orgánicos y de pequeñas producciones. Así contribuiremos además de consumir productos sustentables, en reducir la problemática de la contaminación causada por la distribución.

, orgánicos y de pequeñas producciones. Así contribuiremos además de consumir productos sustentables, en reducir la problemática de la contaminación causada por la distribución. -Inspiremos a nuestros proveedores a que diversifiquen cultivos y adecuada rotación así manteniéndose la salud de los suelos y promover e incentivar buenas prácticas de post cosecha, almacenamiento, transporte y distribución.

y adecuada rotación así manteniéndose la salud de los suelos y promover e incentivar buenas prácticas de post cosecha, almacenamiento, transporte y distribución. -Reduzcamos al máximo los desperdicios. Pongamos siempre en práctica la cocina de aprovechamiento ya que actualmente el desperdicio de alimentos genera el 10% de emisiones de gases efecto invernadero.

ya que actualmente el desperdicio de alimentos genera el 10% de emisiones de gases efecto invernadero. -Sirvamos más vegetales a los platos de nuestros comensales. Una dieta donde hay más vegetales sobre proteínas animales ayudará no solo al comensal a mantenerse sano sino también al planeta.

a los platos de nuestros comensales. Una dieta donde hay más vegetales sobre proteínas animales ayudará no solo al comensal a mantenerse sano sino también al planeta. -Atrevámonos a usar proteínas alternativas sobre las de origen animal.

Pongámonos nuestros mandiles y filipinas de super héroes, llevemos de manera inteligente alimentos a los platos de nuestros seres queridos y de una vez por todas con comida muy rica, salvemos al mundo.

* Carlos Leal es creador de Compañía de Sales, Loyal & Febre Destilados de Agave y Dodo el Vino. Es semifinalista del programa Masterchef México. Conferencista de temas gastronómicos en en TedX en el 2018 y 2019, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Foro del Año Dual México – Reino Unido en Londres. Inició el programa ¿A qué sabe Santiago? junto al ayuntamiento de Santiago Nuevo León. Fue seleccionado en Septiembre 2020 como parte de la campaña #genteextraordinaria de la Secretaria de Turismo del Estado de Nuevo León siendo a su vez invitado a representar a México en el 2020 Learning Festival por parte de la UNESCO representando a la gastronomía norestense.