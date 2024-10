Mantener los alimentos en buenas condiciones es primordial para la salud, pues previene intoxicaciones y enfermedades gastrointestinales. Su conservación en casa puede ser un reto, ya que algunos comestibles necesitan ciertas condiciones para durar más.

Y es que algunos alimentos se echan a perder muy rápido, ya sea por su composición o por la temperatura en la que se almacenan. ¿No sabes cuáles son? En Menú te compartimos la lista.

Algunos alimentos requieren técnicas específicas de conservación. Foto: Freepik

Leer también Ovoproductos, el huevo en la era moderna

¿Qué alimentos se echan a perder fácilmente?

La humedad en el entorno y las temperaturas altas promueven el crecimiento de microorganismos (bacterias y hongos) en los alimentos, así lo detalla un artículo de la Universidad de California-Agricultura y recursos Naturales (UCANR).

Principalmente, los productos de origen animal y orgánicos caducan pronto, pues no contienen conservadores (sustancias que previenen su descomposición). Por lo tanto, debes tener mayor cuidado al comprarlos y almacenarlos.

Para esto último, la misma UCANR nos advierte sobre la "zona de peligro", que es el rango de temperatura entre los 4° y 60° C. En ese rango, el crecimiento de patógenos es mayor y no le conviene a tus alimentos.

Huevo

Los huevos son un alimento perecedero y es sensible al cambio brusco de temperatura. En él pueden crecen bacterias como la Salmonella, por lo que es importante verificar su fecha preferente de consumo.

En caso de que compres huevo y no puedas ver la fecha de caducidad en su empaque, guárdalo de inmediato en el refrigerador. Asimismo, verifica las condiciones de su cáscara (que no tenga manchas ni fisuras) y el color de su yema (que no sea roja).

Huevo. Foto: Freepik

Lácteos

La leche y otros lácteos (queso, yogurt o crema) también se echan a perder rápido. Por su cantidad elevada de proteínas, incrementa el riesgo de que las bacterias crezcan, sobre todo si dejan en ambientes calurosos.

Después de abrir el envase, la leche puede permanecer refrigerada hasta por 5 días. Como recomendación, evita dejarla en la puerta del refrigerador, ya que es la parte con mayor temperatura y, al abrirse en repetidas ocasiones, disminuye la caducidad del producto.

Al igual que el huevo, revisa las fechas de caducidad de tus lácteos y, si ya rebasaron su vigencia, mejor no los consumas.

Lácteos. Foto: Freepik

Frutas y verduras

Las frutas y verduras pueden durar bastante tiempo. Sin embargo, los expertos sugieren conservarlos en temperatura ambiente y no revolver los que se encuentran en buen estado con los putrefactos.

Al respecto, la organización St. Paul Smart Cheese Solutions detalla que dichos alimentos pueden durar hasta una semana en perfectas condiciones, siempre y cuando no queden expuestos a la luz del sol. Una vez cortadas su duración es de hasta 3 días.

Recuerda comprar la cantidad adecuada de frutas y verduras que vayas a cocinar, no compres muchas cantidades porque se podrían echar a perder en tu refrigerador.

Frutas y verduras. Foto: Unsplash

Carnes y pescados

Como lo mencionamos anteriormente, los productos de origen animal son los que caducan en menos tiempo y lo mismo sucede con las carnes y pescados. Las bacterias que podrían reproducirse en ellos son Salmonella, Listeria y E.coli, indica un estudio de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿Cómo conservarlos? Aléjalos del rango de temperatura de la "zona de peligro". Si no los vas a consumir después de su compra, los expertos recomiendan congelarlos para cuando necesites cocinarlos.

Al momento de descongelar, corta la cantidad que vayas a consumir y mete el resto a la nevera. No olvides que el principal enemigo de los alimentos perecederos es el choque de temperatura.

Carnes y pescados. Foto: Freepik

Aprende a conservar tus alimentos en casa para cuidar la salud de tu familia. Recuerda que las medidas de cuidado empiezan desde el momento en que compras tu despensa.





Leer también Cuántas calorías tiene un plátano

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters