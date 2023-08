El almuerzo convencional regresa para los y las niñas que vuelven a acudir a clases. Sin embargo, en muchas ocasiones este no es el más favorable y suele contener productos que, en definitiva, no son buenos para la salud . Es por ello que hoy en Menú te hablaremos de la lonchera chafa, aquellas que contienen alimentos no recomendados para el lunch .

Después de las vacaciones muchos estudiantes han regresado a sus actividades cotidianas. Una mejor nutrición puede ser uno de los objetivos a mejorar en la familia, pero para ello es mejor estar informados y conocer los alimentos que comúnmente se ponen en el lunch pero deberían evitarse por ser perjudiciales para la buena salud .

Alimentos saludables para el lunch

El refrigerio, almuerzo o lunch , como es comúnmente conocido, asegura el Gobierno de México, es una pequeña comida que se sugiere realizar a media mañana y por la tarde para tener suficiente energía durante el día. Además, debe contar con todos los grupos de alimentos para contribuir al desarrollo de los menores.

Lonchera chafa. Los alimentos no recomendados para el lunch

Es por ello que el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS) recomienda a los padres de familia preparar refrigerios saludables a niños y adolescentes para evitar el sobrepeso, la obesidad y sus complicaciones desde edades tempranas de la vida. Así como cuidar la adecuada ingesta de todos los grupos de alimentos que contribuyen a su desarrollo, como son las proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, calcio, vitaminas, minerales y agua.

Para ello, fue la misma coordinadora de Programas de Nutrición de la División de Promoción de la Salud , Rosa Iselda Yáñez Neri, quien señaló que algunos de los alimentos saludables que puede llevar un buen lunch son: sándwich, ensalada de verduras, yogurt natural, galletas integrales, huevo, queso, atún, pollo, agua y todas las frutas. Así como cacahuates, almendras, nueces, amaranto, habas o garbanzos tostados, palomitas de maíz naturales y cuadritos de queso panela.

Alimentos no recomendados para el lunch

Por el contrario, existen ciertos alimentos que no están recomendados para el almuerzo , pues al ser productos deficientes y con exceso de ingredientes dañinos, estarían haciendo del refrigerio una lonchera perjudicial.

La asociación civil, Alianza por la Salud Alimentaria, hace un recordatorio sobre la certeza de que un lunch preparado en casa siempre será mejor alternativa que un lunch a base de alimentos y bebidas industrializados, como galletas, pastelillos, botanas, dulces y bebidas azucaradas.

De la misma manera, señala que hay que dejar atrás en un lunch los embutidos como jamón, salchichas o salami, ya que estos alimentos no son recomendables dado su alto contenido en sodio, nitritos, grasas saturadas y colesterol.

Por si fuera poco, en un reciente estudio realizado por la Profeco, otro de los productos que se agregan a la lista de alimentos no recomendado para el lunch son las frutas en almíbar pues, aunque se conocen por estar conservadas en grandes latas, existen versiones en paquetes individuales los cuales no son saludables para los niños por su exceso de edulcorantes.

