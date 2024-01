Tener una buena alimentación es importante para el funcionamiento adecuado del organismo, ya que como consecuencia de una mala alimentación se pueden presentar problemas relacionados con los riñones .

Los riñones son un par de órganos vitales con la función de filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre, manteniéndola limpia y químicamente equilibrada, de acuerdo con National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Según MedlinePlus, algunas de las causas que influyen para tener problemas renales son factores genéticos, lesiones o el consumo de medicamentos, así como padecer diabetes o presión alta. Por ende, es fundamental cuidar la salud de los riñones, y qué mejor que hacerlo de manera natural. Así que si deseas limpiarlos, en Menú te decimos qué jugos te ayudarán.

Con los siguientes jugos naturales podrás depurar tus riñones . Tan sólo deberás incluirlos en tu alimentación:

Jugo de zanahoria y pepino

El pepino es una fruta que tiene grandes poderes diuréticos debido a su alto contenido de agua, también es bajo en calorías y rico en minerales y antioxidantes. La zanahoria, por su lado, ayuda a los riñones , y a mantener la piel saludable, sin arrugas ni acné.

La combinación entre ambos vegetales elimina el exceso de ácido úrico que produce cálculos renales.

Jugos que ayudan a limpiar los riñones

(Foto: Pixabay)

Otro de los beneficios que brinda el jugo de zanahoria con pepino es ayudar la función intestinal y a prevenir el estreñimiento, señala Mejor con Salud, ya que por su alto contenido de fibra, estos vegetales regulan e incrementan la frecuencia de los movimientos intestinales.

Jugo de arándano

Los arándanos son una gran opción para limpiar de forma natural las vías urinarias debido a que esta fruta combate las infecciones urinarias causadas por el almacenamiento de las bacterias en la vejiga y la uretra. Por lo que el jugo de arándano es un gran aliado para los riñones.

Asimismo, los arándanos poseen propiedades antiinflamatorias por ser ricos en antioxidantes como las proantocianidinas, según el portal Psicología y Mente.

Jugos que ayudan a limpiar los riñones

(Foto: Unsplash)

Jugo de manzana verde y apio

El jugo de manzana verde con apio es una gran bebida para limpiar tus riñones por contener fibra soluble la cual se encarga de equilibrar el nivel de azúcar en la sangre, bajar el colesterol, disminuir la presión y ayuda a adelgazar.

Jugos que ayudan a limpiar los riñones

(Foto: Pixabay)

El apio aporta diversos minerales como potasio, sodio, calcio, manganeso y magnesio, y contiene vitaminas A y K, las cuales previenen el daño neuronal. Mientras, la manzana tiene propiedades hepáticas, por lo tanto no solamente mejora la salud de los riñones sino del hígado, ya que ayuda a limpiar y depurar las toxinas de este.

Jugo de rábanos, apio y col

Este jugo es ideal para limpiar los riñones , principalmente por el rábano que es una de las mejores opciones para desintoxicar el hígado, la vesícula biliar y los riñones ya que ayuda a eliminar las toxinas, afirma un estudio de la China Agricultural University.

Además, esta bebida protege al organismo de infecciones y tiene propiedades antiinflamatorias y antifúngicas. También los rábanos son una buena fuente de antocianinas, que benefician la salud cardiovascular.

Jugos que ayudan a limpiar los riñones

(Foto: Pixabay)

Jugo de piña y fresa

El jugo de piña y fresa es otra gran opción para limpiar los riñones de manera natural. Por su parte, las fresas se encargan de eliminar las piedras en los riñones mientras que la piña, por ser rica en potasio, favorece el funcionamiento de estos.

De igual manera, la piña es una fruta que brinda otros beneficios a la salud como prevenir enfermedades cardiacas por ser buena fuente de vitamina C, y previene los riesgos de sufrir trombosis por su contenido de bromelina y antioxidantes, resalta el sitio web de Tua Saúde.

Jugos que ayudan a limpiar los riñones

(Foto: Unsplash)

