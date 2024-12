El pasado 24 de noviembre, Hidetsugu Ueno, headbartender del High Five Bar en Japón, hizo un take over en Licorería Limantour, una presentación en donde mostró los licores, preparaciones y sabores más representativos de la coctelería japonesa, utilizando ingredientes endémicos como la hoja de shiso o el yuzu, fusionados con destilados mexicanos como el mezcal y el tequila.

En Menú te contamos sobre la historia y propuesta de este pequeño pero importante bar japonés, el cual, tiene una filosofía minimalista que se expresa no solo en su coctelería, sino también en la forma de shakear.

Hidetsugu Ueno toma Licorería Limantour por un día. Foto: Instagram

High Five en Licorería Limantour

Ueno comenzó su formación en el Star Bar Ginza, alrededor del año 2000, con el Maestro Kishihisa, los momentos que, en sus palabras, fueron días divertidos y dolorosos. Tiempo después High Five bar abrió el 4 de julio de 2008, basado en el término inglés para chocar esos cinco en Japón. Cinco se refiere a las palmas de las manos, y las palmas se juntan en un punto alto, lo que hace que choquen los cinco.

Es algo que sólo haces cuando sucede algo bueno, por lo que suena muy triunfante y divertido. Es esta idea que, de acuerdo con Ueno, el bar se haga tan famoso, la cercanía entre el comensal y los bartenders. Es por eso que en ju bar, apenas caben alrededor de 20 personas, incluídos los bartenders y el resto del equipo en camareros y cocina como la líder de sala Kaori Kurakami, ganadora del reconocimiento vital Leyenda Heering.

En la barra de madera hay 12 asientos, haciendo énfasis en whiskies japoneses y escoceses entre una gran variedad de bebidas espirituosas internacionales, donde tienen una propia manera de shakear patentada y una forma única de cortar el hielo de manera personalizada para cada cóctel.

Hidetsugu Ueno toma Licorería Limantour por un día. Foto: Alan Nájera / El Universal

Ueno, como dice en su página web, no es el mejor aguantando el alcohol, por lo que considera que "el alcohol es algo que se debe proporcionar y no algo que uno mismo debe consumir", al menos mientras estás trabajando. Además, se enfoca mucho en la calidad del servicio en comensales internacionales, quienes también aprecian su trabajo.

En el High Five no hay una carta como tal, pues el bartender aprecia la cercanía y los gustos del cliente, por lo que prepra tragos, si bien estandarizados con el tipo de alcohol y recursos del bar, pero a la medida y petición de quien se sienta del otro lado de la barra, y una de sus especialidades es el White Lady que, de acuerdo con The World´s 50 Best Bars, lista a la que perteneció desde 2011.

El bar no acepta reservaciones, la idea es llamar al teléfono antes de ir, para que puedan agendarte. Además, las redes sociales tanto del High Five como de Ueno son solamente para que los fanáticos, clientes y medios los etiqueten (si quieren), mas no porque quieran reconocimiento, de hecho, no las usan.

Hidetsugu Ueno toma Licorería Limantour por un día. Foto: Alan Nájera / El Universal

Entre los cocktails que Hidetsugu trajo a Licorería Limantour estaba el "Herbal King", preparado con tequila cristalino, italicus, (un aperitivo basado en hierbas, frutas y especias) y licor de shiso (una hoja de la familia de la menta muy utilizada en Japón). Además, preparó el "Josita" un cóctel hecho con tequila reposado, amaro y vino dulce japonés, se trata de un drink inspirado en México que también puede sirve en su bar.

Para los fanáticos de un martini al atardecer, esta el "Afternoon Martini" preparado con un ron gran reserva, licor Mistia (preparado con uva Moscatel del sur de Francia) y licor de té Fauchon, así como un bitter casero de té rostizado. Para terminar la noche, el "KR" es un drink preparado con mezcal espadín, licor de yuzu (limón japonés) licor de Macha, y bitter casero de yuzu. Los cócteles tenían un precio de $200.00 pesos cada uno.

Hidetsugu Ueno toma Licorería Limantour por un día. Foto: Alan Nájera / El Universal

Este es uno de los tantos take overs que suele tener tanto High Five como Licorería Limantour, por lo que te recomendamos estar pendientes de Menú y sus redes sociales para visitar a estos maestros de la coctelería internacional. Así que, si estas de paso por Japón o te encuentras en la colonia Roma Norte, te dejamos la dirección de ambos lugares.

Hidetsugu Ueno toma Licorería Limantour por un día. Foto: Instagram

High Five

Dirección: 5-4-15 Efurore Ginza 5 Bldg. B1F, Ginza, Chuo 104-0061 Tokio, Japón.

Licorería Limantour