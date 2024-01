El Día de la Candelaria se acerca y, para quienes encontraron un muñequito en la rosca, la hora de pagar su deuda también. Esto no quiere decir que tengas que cocinar los tamales. Para aquellas personas que no les gusta, que prefieren descansar o que simplemente no tienen el tiempo para hacerlos. Aquí te contamos en dónde puedes encontrar los mejores.

El balcón del zócalo

No hay nada mejor que disfrutar de comida mexicana con una vista al Zócalo. Como parte de su menú de temporada y del Canderaria Fest que este restaurante celebra en conjunto con otros, habrá tamales durante todo febrero para desayunar, preparados con carde de cerdo y res de US Meet. Cada tamal fue una creación de las chefs Enid Vélez y Begoña Porrúa, así como del chef de casa, Pepe Salinas.

Nicos

Este restaurante en Azcapotzalco trae seis opciones de diferentes para todos aquellos que quieren salir de los mismos sabores. El chef Gerardo Vázquez Lugo, buscó rendir homenaje a la diversidad gastronómica de México, tomando contribuciones de Yucatán o Veracruz, sin dejar de lado al norte del país ni al centro, pues también tiene opciones dulces. Tip: si lo que quieres es compartir ¡pide la cazuela de tamales!

Tamales El güero

El sur de la CDMX tiene encantos ocultos como esta tamalería cerca del Metrobús Corregidora en Insurgentes Sur. Este acogedor lugar tiene varias opciones de atole, así como de tamales. Los clásicos de mole, rajas, verde y dulce, hasta versiones con chicharrón prensado, guajillo con champiñones o guayaba con queso crema. Lo mejor de Tamales El güero, además de su gran sabor y económico precio, es que están abiertos todo el año.

Doña Vero

Doña Vero es la reina de los tamales exóticos dentro de la Colonia Roma. Como cada año, cocina nuevas propuestas llenas de sabor para pasar el Día de la Candelaria. Esta vez tiene disponibles los tamales de zarzamora con queso, piñón, mango y chocochispas. El tamal de chapulines, de cochinita, de res y verde. Además creo el chile tamal, con un chile poblano en sustitución de la masa, otro hecho con manteca vegetal y una serie de chocolates oaxaqueños y pulques afrutados para acompañar.

Los tamalitos de Balbuena

Otro de los sitios con más variedad en cuanto a tamales son los de Balbuena. Este negocio se caracteriza por las muchas opciones para elegir un tamal. El truco es que no puedes quedarte sin probarlos todos. Entre los más destacados en hoja de plátano están el de flor de calabaza, el costeño con chile cuaresmeño y queso, de mixiote, de hoja santa o setas. Así como los tamales de hoja de maíz con frijoles y queso panela, nopales de puerco o cochinita. También puedes probar los dulces hechos con frutas, galleta oreo, crema de avellanas y gansito.

Tamales Madre

Este es otro local que tiene tamales gourmet todo el año, lo mejor de Tamales Madre es que sus ingredientes son locales, frescos y trabajan desde el inicio de la producción con maíces criollos par preparar la masa, nixtamalizan y tienen su propia molienda. Dando como resultado maíces de gran sabor y calidad. Esta tamalería también es parte del Candelaria Fest.

Estas son solo algunas opciones para comer tamales durante el Día de la Candelaria. Sin embargo, para los que simplemente quieren pasar un buen día sin preocuparse ni por la cantidad ni la extravagancia del platillo, siempre puedes conseguir un par de tu puesto de tamales más cercano. Lo importante es disfrutar, como prefieras, de esta gran joya de la gastronomía mexicana.

