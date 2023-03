Estos son los beneficios de comer betabel todos los días

El betabel es un tubérculo lleno de vitaminas y propiedades que contribuyen a una buena salud. Inclusive el propio color rojo característico del betabel, tiene betanina que tiene nitrógeno, que producen antioxidantes. Es por esto que el betabel tiene tantas formas de comerlo como beneficios, conócelos aquí en Menú.

Foto: ROMAN ODINTSOV / Pexels

Reduce la presión arterial

Este tubérculo es rico en nitratos, estos se convierten en ácidos nítricos, que ayudan a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, lo que, en consecuencia, mejora la presión arterial en unas cuantas horas. Además, un estudio publicado por la revista médica “Hypertension”, informó que la presión arterial se reducía en 24 horas en pacientes que bebían un vaso de jugo de betabel al día.

Reduce la inflamación

Como se mencionó, el betabel posee betaína que, entre otras características, es un nutriente que contribuye a proteger las células, proteínas y las enzimas del estrés, ayudando a desintoxicar el cuerpo, mejorar la digestión y a prevenir la inflamación corporal.

Además, el betabel tiene niveles altos de fibra soluble, que lo hace actuar como un laxante natural que regula el movimiento intestinal, por lo que su función desintoxicante es otro de los beneficios.

Mejora la salud visual

Debido a su alto contenido de vitamina A, el betabel se vuelve un aliado para mantener una buena salud ocular. Incluso desde sus hojas ya se pueden obtener los nutrientes necesarios para esta función, ya que estas son ricas en zeaxantina, carotenoides y luteína, los cuales mantienen la retina en buen estado.



Foto: Eva Bronzini / Pexels

Mayor rendimiento

Si parte de las actividades al día requieren de un ejercicio físico constante, el betabel es un gran aliado ya que, de acuerdo con el artículo publicado por la revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, comer 200 gramos de betabel al vapor mejora hasta un 3% el rendimiento y tiempo de los corredores.

Es por esto que el jugo de betabel es muy recomendado para antes de hacer ejercicio. Por otra parte, para el crecimiento de masa muscular el betabel relaja los vasos sanguíneos, permitiendo que una mayor cantidad de nutrientes lleguen a los músculos.

Combate la anemia

Un uso muy conocido del betabel para la salud es el comerlo cuando se sufre de anemia, ya que evita las sensaciones de malestar por este padecimiento pues gracias a su alto contenido en hierro, vitamina C y complejo B, estimula la producción de glóbulos rojos, y estabiliza los niveles de hierro y antioxidantes necesarios para mejorar la salud.



Foto: ROMAN ODINTSOV / Pexels

Reduce el riesgo de cáncer

De acuerdo a varios estudios como el realizado por la Universidad de Howard en Washington DC dijeron que la betacianina que tiene el betabel evita la formación de tumores cancerígenos y elimina toxinas nocivas de tu organismo.

En conjunto con la vitamina C y A, se evita el daño que causan los radicales libres a las células. Además, inhibe la proliferación de células de ciertos tipos de cáncer como el de mama, hígado, colon y vejiga. A este efecto se le llama antiproliferativo.

¿Cómo obtener los beneficios del betabel?



Foto: Polina Tankilevitch / Pexels

El poder disfrutar de todas las propiedades del betabel no es una tarea difícil, ya que tiene un sin fin de maneras para poder consumirlo y prepararlo. Una de las más sencillas y populares es la del jugo de betabel, que se recomienda para tener mayor energía y poder hidratarse de una manera deliciosa. Puedes tomar dos tazas de betabel y molerlos con un poco de apio o manzana para agregar un poco de sabor al jugo.

Otra manera es comerlo crudo, por ejemplo en una ensalada. Se puede rallar, picar en cuadros, o cortar en julianas y el color que añade a la ensalada es increíble. Además se acompaña muy bien con otras verduras como la lechuga, la jícama, la zanahoria, o sólo comerlo con un poco de limón es bastante delicioso.

Si lo que quieres es cocinarlo y comerlo en pedazos, podrías hacerlo a vapor, lo que le da una textura suave, o bien hervirlo por 40 minutos para que quede consistente. Pero si quieres disfrutar de recetas únicas, podrías preparar la sopa borsch. Esta es una receta rusa en la que el ingrediente principal es el betabel.

Foto: Eva Bronzini / Pexels

Hay distintas formas de prepararla, una de ellas es cortando en tiras el betabel, papa, zanahoria, cebolla y col, cocinarlas y más tarde añadir un poco de puré de tomate y caldo. Dejar cocer y finalmente añadir un poco de crema. Otra versión es hornear el betabel y cocer la cebolla para después molerlas en la licuadora con un poco de ajo. A esta versión le añades crema para hacerla un poco más clara y espesa, aunque también se acompaña increíble con yogurt.

Estos son solo algunos de los beneficios que tiene el betabel para la salud. Recuerda que la alimentación debe variarse y no excederse con un sólo alimento, por eso, siempre es mejor consultar a un profesional de la salud antes de hacer cambios grandes en tu dieta.



