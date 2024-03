Probablemente hayas visto que en restaurantes o algunos carritos de bebidas ambulantes, sirvan una bebida hecha con jugo de limón y agua mineral. Esta bebida se le conoce en muchos lugares como suero, y entre otras cosas, suele usarse para quitar la sed y llenarte de energía, sin embargo, hay más beneficios que debes conocer. Te contamos.

Beneficios del agua mineral con limón. Foto: Pexels

Beber agua mineral con jugo de limón

Uno de los principales motivos por lo que se consume esta bebida es por la gran facilidad con la que te quita la sed. Hay personas que la acompañan con una cucharadita de sal o incluso con bicarbonato de sodio esto produce efectos distintos en tu organismo, entre ellos combatir la deshidratación y la expulsión de gases.

Favorece la hidratación

Este suero permite la hidratación, por su puesto que se sirve fría. Incluso, es un método muy comentado por presuntamente bajar la cruda. Esto se explica debido a la deshidratación que se produce al tomar alcohol y nuestro cuerpo procesándolo. Si la combinas con sal, ayuda a compensar la pérdida de electrolitos.

Brinda minerales

Por su parte, tan solo el agua mineral natural contiene calcio, magnesio y sodio, principalmente, aunque también hay presencia de potasio, cloro, azufre y fósforo. Sin embargo, dependerá de la marca de agua y de la mineralización que tenga, ya que sus componentes pueden ser mayores o menores de acuerdo a la zona de donde se obtenga el agua mineral.

Beneficios del agua mineral con limón. Foto: Pexels

Mejora la digestión

No es casualidad que esta bebida ser sirva en restaurantes, incluso el agua mineral es una gran bebida para favorecer la digestión durante tu cena. Las cantidades de carbono dentro del agua, más su ph, favorecen la segregación de jugos gástricos que ayudan a digerir mejor los alimentos. Además, favorece la solubilidad de los mismos para que se desechen mejor. Incluso favorece la expulsión de gases, evitando el estreñimiento.

Mejora el sistema inmune

El limón que contiene esta bebida es importante para fortalecer las defensas, esto debido a su alto contenido de vitamina C. Para empezar, al beber este suero hidratamos la garganta y el cuerpo en general, manteniendo las mucosas en buen estado del sistema respiratorio. El limón es un gran desinflamatorio, por lo que favorece la eliminación de líquidos y toxinas a través de la orina.

Beneficios del agua mineral con limón. Foto: Pexels

Ahora lo sabes, la próxima vez que pases por la alameda o comas en un restaurante al aire libre, no pierdas la oportunidad de pedir un agua mineral con limón. Recuerda que su consumo no sustituye tratamientos médicos, además, personas con problemas renales o hipertensas no deberían consumirla por las cantidades de potasio y sodio que puede tener esta bebida.

