Gran Sur, el grupo musical conformado por Sofía Mayen, Elohim Corona, Iñaki Altafonte y Javier Ramírez Gómez, mejor conocido como el Cha! en conjunto con Mezcal 618 lanzaron en estos días Ay, Dolor, un mezcal artesanal joven de la región de Durango, uno de los nueve estados del país con Denominación de Origen.

Todo comenzó porque a Cha! es bien mezcalero. Durante la grabación de un video de la banda, estando en Durango, se dieron las cosas para que Alejandro Huidobro, amigo de la vinata y de Gran Sur, los conectara. “Hubo buena vibra, conectamos con lo que ellos hacen y lo que buscamos como banda”, explicó el Cha!

La música que Gran Sur produce se presta para echar trago, no lo dicen ellos, lo dicen sus seguidores. “A la gente le gusta escucharnos con un mezcalito o chela en mano. Esto no fue a propósito, pero es lo que nos dicen en redes sociales”, comenta el Cha!.

Ay, Dolor, es el nombre de una canción escrita por Sofía, “habla de un dolor de muelas, ese dolor que me dolía a morir lo transcribí a una canción de mal de amores”, explica la cantautora.

En cuanto al diseño de la etiqueta y la elección de la botella, tienen como finalidad transmitir la filosofía de la banda: ver hacia el futuro con ojos de creatividad y tolerancia siempre. “Fue buscar tipografías de rotativas antiguas. En cuanto al corazón es el amor que tenemos entre nosotros el que le tenemos a la música, el amor propio que se requiere para tener disciplina y el ser mejor cada día. Nos mantiene unidos al amor y a la creatividad”, define el Cha!

“El me acompana en cosas bien padres amor desamor, reuniones fiestas, cosas que me acuerdo y que no me acuerdo”.

-El Cha