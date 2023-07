Muchos de los sustitutos de azúcar que hay en el mercado tienen un sabor más dulce, lo que los hace útiles para endulzar alimentos y bebidas con una menor cantidad de azúcar añadida. Algunos ejemplos incluyen los alcoholes de azúcar, que no poseen el mismo dulzor que el azúcar. Estos sustitutos se encuentran en diversos productos etiquetados como sin azúcar o de dieta, como refrescos, dulces, productos horneados y también se venden en paquetes.

Riesgos asociados con el uso de edulcorantes

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de edulcorantes no proporciona beneficios a largo plazo en la reducción de la grasa corporal y puede estar asociado con posibles efectos negativos. Estudios y una revisión sistemática de la evidencia disponible sugieren que los edulcorantes no azúcar no ofrecen beneficios significativos en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños a largo plazo. Además, se ha identificado un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y una mayor mortalidad en adultos debido al uso prolongado de estos edulcorantes.

Recomendación de la OMS y tipos de edulcorantes

Francesco Branca, Director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, enfatiza que los edulcorantes no azúcar no son esenciales en la dieta y carecen de valor nutricional. La recomendación de la OMS es reducir completamente el consumo de alimentos y bebidas con sabores dulces, excepto las frutas naturales, en lugar de sustituir el azúcar por edulcorantes.

Esta recomendación es aplicable a todas las personas, excepto aquellas con diabetes preexistente, e incluye tanto los edulcorantes sintéticos como los naturales o modificados, como el acesulfamo-K, aspartamo, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralosa, stevia y derivados de la stevia. Es importante destacar que esta recomendación no se aplica a productos de higiene y cuidado personal que contienen edulcorantes ni a azúcares y alcoholes de azúcar bajos en calorías, que se consideran diferentes de los edulcorantes no azúcar.

