Juntarse en familia o con amigos mientras ves algún deporte es de las actividades más reconfortantes y divertidas que puedes hacer. Llenar la mesa de alitas, boneless, hamburguesas, tacos, cerveza o refrescos de todos sabores es una gran manera de pasar un fin de semana.

Si eres amante de los deportes, en especial del Box y vas a apoyar al Canelo en su pelea del sábado, en Menú te recomendamos visitar estos Sport bars, lugares especializados en transmitir los encuentros deportivos del momento mientras comes algo rico acompañado de una cerveza.

Alboa

Si hablamos de lugares especializados en la mezcla entre deporte y comida, Alboa no puede faltar. Se trata de un sport bar que conjunta grandes pantallas con una propuesta gastronómica que va desde clásicos de cantina hasta sabores más gourmet. En el sitio suele haber promociones cada día, pueden ser para algún cantarito de tequila, un platón de tacos al pastor o suadero, refrescos en promoción con pizzas con mucho queso, alitas, boneless y las imperdibles hamburguesas. Échate una partida de billar mientras esperas que empiece la pelea y no te olvides de pedir una margarita o una cerveza.

Dirección: Sucursales en Patriotismo, Santa Fe, Artz Pedregal, Mundo E y otros estados al interior de la república como Monterrey, Puebla, Veracruz o San Luis Potosí.

Twin Peaks

Aunque llevan el mismo nombre, esta cadena de restaurantes no tiene que ver con la serie de David Lynch, sin embargo, no deja de ser un gran spot para pasar la noche viendo al Canelo llevarse la pelea de box. Entrar a Twin Peaks es viajar a una cabaña en las faldas de una montaña nevada, con opciones de whiskey, cerveza de barril y hamburguesas hechas al momento, la ambientación es un completo escape de la monotonía de ver la televisión en casa. Si bien el menú es un poco más estadounidense por sus tacos crujientes y chicken tenders, es perfecto para maridar con un buen tequila.

Dirección: Sucursales en Portal San Ángel, Coapa, Insurgentes sur, Miyana y Oceanía

Sports & chips

Un icóno de los sport bars mexicanos. En este lugar, además de poder echar una partida de boliche, podrás recorrer sus paredes tapizadas con piezas de equipos de baseball: manoplas, jerseys, cascos y pelotas autografiadas por grandes atletas mexicanas, como Prisca Awiti Alcaraz, la mexicana medallista olímpica de Judo en Paris 2024. En Sports & chips, se especializan en comfort food como mac & cheese, sincronizadas, club sandwich, dedos de queso, tacos de chicharrón, hamburguesas o aros de cebolla. Incluso si vas solo, la barra es un excelente lugar para disfrutar de la pelea de box. No olvides pasarte por el simulador de la Fórmula 1 o la zona de bateo de baseball.

Dirección: Avenida Miguel Ángel de Quevedo, San Andrés, Coyoacán, CDMX.

The Back Yard Sports Bar

Si vives por el sur, lánzate a la Gran Terraza Coapa a apoyar al Canelo acompañado de un refrescante cocktail y una enorme hamburguesa. En Back Yard Sports Bar hay de todo: desde pizza rolls, hot dogs con carne de res y mucho queso, elotes preparados, papas fritas y oreos empanizadas, hasta cubetas de cervezas y azulitos. Por si fuera poco, si eres fan de la música en vivo o el rock en español, aquí suelen tener toquines y tributos. Además, suelen sintonizar siempre los mejores deportes, finales de football, peleas de box como la del Canelo y más.

Dirección: Calz Acoxpa 610, Plaza Coapa, Tlalpan, CDMX.

Arena Sports Bar

Una de las opciones más finas de la lista. Si te apetece ver la pelea acompañado de una copa de vino o un gran chile en nogada este es tu lugar. Se trata de un sitio tranquilo, tematizado de grandes figuras del deporte mexicano como el Canelo o el Checo Perez. Aquí la comida puede ser más de un restaurante común con cortes de carne, sliders, opciones del mar como atún aleta azul, risottos y más. Puede ser el lugar perfecto para llevar a tu pareja si los dos son amantes del deporte. No te olvides de pedir algún trago de su carta de coctelería que vale mucho la pena.

Dirección: Oso 73-Local 284, Actipan, Benito Juárez, CDMX.

Wingstop México

Presentes en un gran número de plazas comerciales, esta es la opción si no estás dentro de la CDMX, ya que Wingstop tiene muchas sucursales al interior de la república. Si bien este no es un sport bar per sé, sí es un gran lugar para sintonizar tu deporte favorito, algo que suelen hacer en casi todos los restaurantes de la cadena. De aquí te recomendamos las imperdibles papas fritas que pueden ser de gajo o de canasta, y por supuesto, acompáñalas de un platón de boneless con tu aderezo favorito y un tarro de cerveza clara.

Dirección: Sucursales en toda la CDMX y el interior de la república.

Salón Corona

El clásico del Centro Histórico es ideal para ver el nombre de México en lo alto del mundo del boxeo, además es la opción si tienes antojo de tacos al pastor. Pese a que tampoco es un sport bar, y su estilo se acerca más a un Salón o a una cantina sofisticada, usualmente hay especiales y promociones para los clientes que llegan a ver la final de football mexicano o un especial de la NFL. Aquí lo mejor son los tacos, pero puedes aprovechar para probar su chile en nogada especial, el aguachile de camarón o las boneless.

Dirección: Sucursales en las calles Bolivar, Gante y Madero del Centro Histórico de la CDMX; también en Reforma y Toreo.

Estas fueron algunas recomendaciones para pasar la tarde viendo la pelea de box del Canelo vs Berlanga. Recuerda consumir bebidas alcohólicas con moderación y considera que algunos lugares no se recomienda la presencia de infancias, debido al giro del establecimiento. Lo importante es que todos pasen un buen momento en