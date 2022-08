Decantos cumple su décimo aniversario

En el rancho San Miguel, en Ensenada, se encuentra una de las bodegas más atractivas de Valle de Guadalupe, Decantos, cuya planta semicircular está enclavada a 12 metros bajo tierra. En su décimo aniversario, la bodega lanza su línea Clásicos del Mundo, vinos elaborados con los ensambles representativos de todas las regiones vinícolas del mundo.

Al llegar, los invitados gozaron de una bota.

El mundo de la bodega comienza al pasar por su recepción y al llegar a su terraza se admiran sus viñedos, así como todo el valle, pero la joya de la corona está al descender por un camino en forma de espiral marcado con barricas que llevan al corazón de la planta, donde se lleva a cabo el proceso vinícola por gravedad.



Aunque la bodega tiene siete años de apertura al público, fue hace 10 años cuando Alonso Granados, socio fundador y enólogo, comenzó con la producción vinícola.

El origen de la bodega

“Los viñedos los compró mi padre hace 20 años. Yo estaba en mi último año de carrera de derecho cuando él adquirió la propiedad y se puso a buscar a un enólogo que le hiciera el vino. De ahí me nació la idea de conocer un poco más del tema. Terminé la carrera de derecho y me fui a La Rioja, mi familia no quería, incluso se enojó, pero me fui, y al cabo de nueve años regresé. Este es mi trabajo final de maestría”, comenta Alonso, quien estudió enología en la Universidad de La Rioja, donde también realizó la maestría en enología experimental.

La producción vinícola en Decantos comenzó con mil 500 cajas en su primer año; después, dos mil cajas en 2014. Los reserva comenzaron con la venta al público en 2013, y un año más tarde llegó a sus anaqueles el vino joven. Actualmente, producen alrededor de 20 mil cajas anuales, mismas que se venden directamente en la bodega.

“Todo nuestro vino lo vendemos en casa afortunadamente, porque la gran diferencia que hace que podamos vender aquí o que lo podamos vender fuera todo, es que en casa no se paga el IEPS, que representa el 26% del costo total del producto; si lo vendo en la tienda de la esquina pagaría ese impuesto. Si no lo pudiéramos vender en casa nos enfocaríamos en Estados Unidos, porque allá tampoco pagamos IEPS. Solo en México nos afecta la venta de un producto nacional”, explica.

Sustentabilidad

Una de las características de Decantos es la innovación. Nació con la idea de eliminar las bombas mecánicas en la producción vinícola, por lo que la bodega se diseñó para que el vino sea producido por decantación, el principio básico de la gravedad desde que se obtiene la uva hasta la botella.

Alonso nos explica que, en su bodega, se producen vinos sin intervención o de poca intervención, que no pasan por ningún tipo de control mecánico. Deja que todo fluya de manera natural. La intención principal es utilizar lo mínimo de sulfitos y recurrir a las levaduras naturales para los procesos de cualquiera de sus tres líneas, las cuales comprenden: Joven, Reserva y Premium.



