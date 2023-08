Los frijoles son un platillo que no puede faltar dentro de la gastronomía mexicana, estos pueden acompañar a un sin fin de platillos y ser un buen aliado a la hora de obtener nutrientes, además, México es conocido por tener una amplia variedad en frijoles, alrededor de 50 especies, los más comunes son el frijol común, comba, ayocote y tepari, según datos del Gobierno de México.

Sean frijoles negros o bayos, la cocción de estos no cambia mucho entre sí. El agua es un ingrediente importante a la hora de cocinar esta legumbre y es una de las razones por las cuales pueden pasarse de cocción o quedar crudos.

Imagen: Unsplash.

Leer también: ¿Qué es la baba blanca que le sale al jamón?

Agua, factor clave a la hora de preparar frijoles

Antes de cocinar frijoles, lo ideal es lavarlos para eliminar cualquier tipo de impureza y remojarlos en agua.

Un dato que no se debe ignorar es que los frijoles absorben mucha agua dependiendo del tipo de cocción, si bien los frijoles pueden cocerse sin un remojo previo, es recomendable hacerlo por los beneficios en la salud y en la economía. Según Cook For Your Life ideal es que por cada taza de frijol se agreguen tres o cuatro tazas de agua.

La cantidad de agua también depende del tipo de olla que se esté utilizando, si se usa una olla a presión lo recomendable es no llenarla en su totalidad porque pueden ocurrir accidentes. Si es una olla convencional, el nivel del agua debe rebasar a los frijoles al menos unos cuatro centímetros.

Foto: Arina Krasnikova / Pexels

¿Por qué es importante remojar los frijoles?

Según la Asociación Americana del Corazón Go Red For Woman, poner frijoles en remojo tiene dos ventajas principales, la primera es que se reduce el tiempo de cocción, eso significa que se utilizará menos gas a la hora de cocinar, la segunda es que se descomponen los compuestos en los frijoles que provocan flatulencia. Cuanto más tiempo estén en remojo, más se descomponen los compuestos que producen gases.

También se pueden agregar ingredientes como sal, hojas de laurel, cebollas partidas y demás. Como siempre se dice, todo es al gusto.

Leer también: ¿Qué es el nanche y para qué sirve?

Recibe todos los viernes Hello Weekend , nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters