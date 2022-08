Cuáles son las mejores 12 marcas de queso Oaxaca: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) siempre se encarga de cuidar los intereses de los compradores por lo que no solo nos informa de los precios promedio en los que debes encontrar ciertos productos, sino que realiza estudios para comprobar que las marcas cumplen con lo que prometen y en esta ocasión tocó el turno a los quesos Oaxaca.

En la edición del agosto de la Revista del Consumidor la Profeco dio a conocer los resultados de su estudio de calidad que contempló el análisis a 33 tipos de quesos Oaxaca incluyendo versiones reducidas en grasa y 8 imitaciones.

A continuación te compartimos cuáles son las marcas en las que puedes confiar y cuáles las que engañan al consumidor e, incluso, podrían poner en riesgo tu salud.



Las mejores marcas de queso Oaxaca según la Profeco

De acuerdo con el estudio de la Profeco, las marcas en el mercado que cumplen con la norma sanitaria además de especificaciones como: al menos 21.5% de porcentaje de proteína; 20% de grasa butírica; y un máximo de 51% de húmedas; y que no mienten en sus etiquetas son:

Alpura queso Oaxaca de 400 gramos

Carranco queso Oaxaca de 400 gramos

Covadonga queso Oaxaca de 400 gramos

Esmeralda queso Oaxaca de 400 gramos

Flor de Alfalfa queso Oaxaca de 400 gramos

La Villita queso Oaxaca de 400 gramos

Lala queso Oaxaca de 200 gramos

Los volcanes queso Oaxaca de 400 gramos

Navarro queso Oaxaca de 400 gramos

Zwan Premium queso Oaxaca de 400 gramos

Bafar queso Oaxaca para su venta a granel

Parma Sabori queso Oaxaca para su venta a granel



Las marcas de queso Oaxaca reprobadas por la Profeco

Ya conoces las marcas mejor evaluadas, pero también vale la pena que conozcas el otro lado de la moneda.

De acuerdo con el análisis de la Profeco hay algunas marcas de queso Oaxaca que no cumplen con la norma NOM-223- SCFI/SAGARPA-2018 específica para este tipo de lácteo, lo que significa que hay productos disponibles en el mercado que en realidad no pueden denominarse queso pues agregan grasa vegetal, entre otras irregularidades.

El organismo detectó 2 marcas que tienen contenido de grasa vegetal y que, por lo tanto, no pueden denominarse quesos. Se trata de El Rey Queso Oaxaca a granel y Xaltepec Queso Oaxaca a granel, contenido de un kilo.

Asimismo otras marcas con advertencias fueron: Bionda, por no ser veraz en su etiqueta ni cumplir con las especificaciones de humedad. La marca Bove no presenta el contenido calórico por envase ni cumple con las especificaciones de proteínas.

La marca Fud queso Oaxaca de 400 gramos no es veraz en la declaración de proteínas. La Huastequita Hidalguense no declara porcentajes mínimos de grasa, proteínas ni máximo de humedad, además contiene almidón pero no lo especifica.

El queso Mi capricho no presenta el contenido calórico por envase. Las marcas Santa Clara y San Jacinto no son veraces en la declaración de humedad y proteínas. La marca Vaca Blanca miente en el contenido neto y grasa que declara, además no cumple con las especificaciones de humedad.

La marca Vaquero no es veraz en la declaración de grasa y no especifica país de origen y denominación. La Pilarica presenta mayores valores a los permitidos para levaduras y no cumple con las especificaciones de grasa.

Las marcas Lyncott y Lala de queso Oaxaca reducido en grasa no son veraz en la declaración de grasa

Asimismo, en las marcas NocheBuena queso Oaxaca artesanal de 400 gramos, Mi queso Amelia, La Pilarica, La Vaquita, Xacalco y Xaltepec se encontró que muestran mayores valores a los permitidos en hongos y/o levaduras, indicadores de deterioro, aunque no representan un riesgo a la salud.

Los que sí son un riesgo sanitario son: Don Lucas R.S. Queso Tipo Oaxaca a granel y Productos Lácteos HP S.A. de C.V. imitación Queso Oaxaca a granel pues contienen microorganismos patógenos por lo que Profeco hará un seguimiento del caso.

