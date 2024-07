La quinoa es un cereal procedente de América del Sur, específicamente de países como Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile y Perú. Se le considera un superalimento, pues es el único de origen vegetal que contiene todos los tipos de aminoácidos y vitaminas esenciales.

De acuerdo con información de la fundación BEST, por cada 100 g de este alimento obtenemos 16 g de proteínas, 6 g de carbohidratos, 16 g de fibra soluble y 6 g de grasa. Como podrás ver, está cargado de múltiples nutrientes.

Por si fuera poco, ayuda a combatir y reducir los síntomas de ciertas enfermedades. En Menú te diremos qué padecimientos previene la quinoa y cuál es la mejor manera de prepararla.

Estos son los beneficios de comer quinoa. Foto: Vie Studio / Pexels

¿Qué tan saludable es comer quinoa?

Deliciosa y suave, la quinoa forma parte de la lista de la Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) de alimentos sanos, pues se cree que es el mejor alimento para combatir el hambre en el mundo.

Este grano seco se obtiene de una planta que pertenece a la subfamilia chenopodioideae (misma a la que se integran las espinacas y el betabel). Y existen tres tipos de quinoa: roja, negra y blanca.

Todas destacan por su aporte de vitaminas C, complejo B, omega 3 y 6, ácido fólico, calcio y magnesio. ¿Para qué nos sirven?

Un artículo de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji señala que uno de los principales beneficios de la quinoa es acelerar el tránsito intestinal por su alto contenido de fibra, combatiendo el estreñimiento y la diarrea crónica.

Asimismo, cuenta con propiedades antiinflamatorias, lo que la hace perfecta para disminuir la hinchazón abdominal con la que muchas personas batallan por las mañanas. Así que no dudes en integrarla a tus desayunos.

Además, este cereal ha demostrado tener eficacia para prevenir la diabetes tipo 2, pues ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Lo mismo ocurre con el exceso de lípidos, que son responsables de enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares.

Finalmente, según la American Liver Foundation, dicho superalimento nos sirve para combatir el hígado graso. Ello se debe a sus niveles elevados de fibra, mismos que también regulan el colesterol.

Hay tres tipos de quinoa. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL.

¿Cómo se prepara la quinoa?

En internet encontrarás un montón de recetas para preparar quinoa, pero muchas combinan aceites que le restan su valor nutritivo. Si quieres tener todos sus aportes, estas es la manera correcta de cocinarla:

Ingredientes:

1 tz. de quinoa

2 tzs. de agua

1 pizca de sal.

Procedimiento:

Pon a remojar la quinoa aproximadamente una hora antes de prepararla.

Coloca la quinoa en una olla y dórala sin agregar aceite.

Cuando quede lista, agrega el agua y baja la flama.

Añade un poco la sal y cierra la tapa de la olla. Déjala cocinar a fuego lento por 15 minutos o hasta que el agua se evapore.

Finalmente, ponla a reposar otros 15 minutos y podrás servirla. Acompaña tu superalimento con aguacate, calabaza, zanahoria y un poco de proteína (pollo o salmón).





