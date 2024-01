Mantener un estado saludable requiere de una alimentación que incluya una gran variedad de nutrientes que contribuyan al buen funcionamiento del organismo pero, aunque no lo creas, también es importante considerar el horario en el que se ingieren los alimentos ya que puede influir en el peso. Así que en Menú te decimos cuál es la mejor hora para desayunar sin engordar, además de algunas recomendaciones para tener un mejor desayuno.

Entre los factores que influyen en la alimentación, además de los nutrientes que conforman el menú diario, se encuentra el horario del desayuno, así que vale la pena que pongas atención a la hora en la que comes tus primeros alimentos para evitar que subas de peso, según un estudio del que vamos a hablarte.

¿A qué hora debo desayunar para no engordar?

La importancia de establecer un horario para la primera comida del día consiste en que la hora en la que desayunas puede ser favorable para el funcionamiento del metabolismo corporal, especialmente durante el proceso de digestión y absorción de nutrientes.

Al respecto, un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, reveló que existe una hora a la que es más conveniente desayunar si quieres evitar la subida de peso. La prueba se aplicó a 283 participantes con un rango de edad que abarcó de los 20 a 65 años, a quienes dividieron en dos grupos: los que desayunaban en un determinado horario y los que regularmente no tomaban el desayuno.

Imagen: Unsplash/Freepik

Leer también: La bebida que reduce los picos altos de glucosa en la sangre

De manera general, el estudio consistió en recomendar al primer grupo que desayunara entre las 9 y las 10 de la mañana todos días. La recomendación fue efectiva para producir los efectos deseados entre las personas que querían perder peso, aunque dicho estudio no arrojó conclusiones definitivas acerca del tipo de desayuno.

Por otro lado, de acuerdo con la UNAM, el desayuno es la comida más importante del día porque rompe con el ayuno de la noche anterior y provee al cuerpo de la energía que requiere para realizar las actividades cotidianas, además de que ayuda a prevenir enfermedades crónicas como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

Recomendaciones para el desayuno

En la revista UNAM Global, la nutrióloga Clínica, Julia Salinas, compartió algunos consejos para un desayuno balanceado y nutritivo:

En el desayuno es importante integrar una ración de carbohidratos, como cereales, de preferencia de grano integral y en una cantidad de 30 gramos, debido a que “de esta forma, se obtendrán los carbohidratos, fibra, vitaminas, antioxidantes y minerales que el cuerpo necesita”, destacó la nutrióloga.

También detalló que en la hora del desayuno debe incluirse algún lácteo, ya sea un yogurt o leche, porque brindan proteínas y calcio para fortalecer los huesos; además de una ración de fruta, lo cual ayudará a un mejor proceso de digestión; y opcionalmente se puede agregar otra fuente de proteína como huevo o jamón de pavo, que ayudará a saciar el hambre hasta el mediodía a la hora del lunch o almuerzo.

En conclusión, el mejor horario para el desayuno, es decir, entre las 9 y 10 de la mañana, forma parte de los hábitos alimenticios recomendados para no engordar, además de que conlleva la ventaja de que si incluyes en tu menú alimentos que contengan las vitaminas y minerales que necesita tu organismo, mantendrás un buen estado de salud.

Leer también: Quiénes no deben tomar agua de jamaica

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters