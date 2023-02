Conoce la gastronomía de Las Vegas de mano de las celebrities

Dentro de la ciudad en la que el entretenimiento es rey, nada resulta más natural que el tener dentro de la oferta gastronómica restaurantes en donde los propietarios son celebridades. Algunos de los chefs que iniciaron esta tendencia son Gordon Ramsay, Guy Fieri, José Andrés, Buddy Valastro ‘Cake Boss’, Giada De Laurentiis y Joël Robuchon.

Estos astros de los fogones aprovecharon su fama para crear establecimientos en la Disneylandia para adultos: Las Vegas. Es así como famosos del mundo del espectáculo siguieron su ejemplo en el mundo culinario de alto nivel. No podemos hablar por todos, pero sí de algunos que visitamos y que están a la altura de algunas de las mejores cocinas en la capital mundial del entretenimiento.

RPM Italian en Las Vegas

Bill y Giuliana Rancic son los creadores de este concepto el cual además de tener presencia en Las Vegas, está en Washington y en Palm Beach. RPM Italian está en The Forum Shops, el centro comercial anexo al legendario hotel Caesar’s Palace. Como su nombre lo dice, su especialidad es la cocina italiana.

La idea es pedir varios platos al centro y compartir. El corazón del menú es la pasta, la cual cuenta con una docena de opciones de pasta a escoger, incluyendo su receta más emblemática: Mamma De Pandi –la abuela siciliana de Giuliana— con tomate y albahaca, ¡No te puedes perder el pan de ajo y trufa!

IG: @rpmitalian

The Bedford de Martha Stewart

Es el primer restaurante en el que Martha Stewart, la árbitro de la elegancia y el buen gusto en Estados Unidos, está involucrada. Ubicado en el hotel Paris, en el Strip, la ambientación del lugar busca recrear su famosa granja en Bedford, Nueva York (de ahí el nombre del restaurante), con mucha madera en tonos suaves, cacerolas de cobre y ambiente de una elegante casa de campo.

La primera delicia en la mesa es la canasta de pan hecho en casa con flatbread, foccacia de cereza agria y romero, y unos exquisitos rollos. El menú es una combinación de comida americana, francesa y las recetas favoritas de Stewart. Entre sus especialidades están las crepas de trigo sarraceno y los Pierogis que pueden servirse con caviar dorado.

Tampoco puedes dejar de probar los ostiones Rockefeller, las flores de calabaza rellenas, los crab cakes, el pollo rostizado entero y la papa al horno ‘aplastada’ que preparan en tu mesa con crema, cebollín y tocino o caviar dorado.

IG: @thebedfordbymarthastewart



Vanderpump à Paris

Aunque Lisa Vanderpump no es conocida en México, sí es una celebridad en Estados Unidos gracias a su participación en los realities ‘Housewives of Beverly Hills’, en el que formó parte del elenco principal por nueve años; en ‘Vanderpump Rules’, que sigue su día a día y al staff de algunos de sus restaurantes desde 2013; y varios spin offs más.

Efectivamente, Lisa y su esposo, Ken Todd, han sido dueños de 36 restaurantes en Estados Unidos y en Reino Unido, así que no son ningunos novatos en el tema. En Las Vegas ya tienen dos lugares: Vanderpump Cocktail Garden en Caesar’s Palace y Vanderpump à Paris, en –naturalmente— el hotel Paris.

La presentación de los cocteles y platillos busca evocar un ambiente parisino de la época del Art Noveau. Aunque la comida no desmerece, el fuerte del Vanderpump son las bebidas. Su coctel insignia es el Louvre at first sight, una deliciosa mezcla de mezcal y tuna, que llega a la mesa dentro de una pirámide de cristal que evoca a la del Louvre. Dentro de la pirámide solo ves una nube de humo de nogal americano (hickory) que se esfuma al abrir la puertecita de la pirámide para descubrir tu drink.

It’s my f***ing birthday, es un cocktail divertido con una mezcla de licor de azahar, frambuesa, limón, amargo de angostura y aquafaba acompañado por un macarrón de chispas de colores y colocado sobre un espejo con una corona con mucho bling bling. ¡Nuestra gran decepción fue que la corona está adherida a la base y no puedes usarla!

Los platillos no se quedan atrás en cuanto a sabor y presentación. Si pides un plato de quesos y carnes frías para acompañar tus bebidas, llegan hermosamente presentados en una jaula de pájaros, acompañados con trozos de fruta y nueces. También está el Trío de tártaras, hecho con tres tipos de marisco y montados como si fueran tres rosas.

De postre, no dejes de probar los cocteles de postre, como el Martini de pain au chocolat y, sin alcohol, los Beignets de crème brûlée. Sin duda, una gran experiencia.

IG: @vanderpumpparis



