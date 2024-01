Cuando un buen plato de comida llega a tu mesa en un restaurante, ¿te has preguntado de dónde viene? No nos referimos a qué chef pensó la receta, sino de qué lugar es cada uno de los ingredientes, quiénes los producen o cómo los transportan.

La sustentabilidad y sostenibilidad son dos conceptos que debemos comprender para saber cómo actuar. El primero se refiere al uso racional de los recursos naturales sin agotarlos, imposible de lograr en el modelo económico actual. El segundo, se refiere a las acciones sociales, medioambientales, culturales y económicas para evitar agotar dichos recursos.

Amaranta, en Toluca, es un restaurante que busca la sostenibilidad. Foto: Cortesía

En la restauración, son muchos los lugares que dicen ser sostenibles, sin embargo, no se trata únicamente de usar ingredientes vegetales ni tener menús de temporada, sino que contempla toda la cadena económica: preocuparse por la dignificación del trabajo del agricultor, evitar transportes largos, desperdiciar lo menos posible y ofrecer un producto de calidad al comensal.

Pablo Salas es un chef del Estado de México. En su restaurante “Amaranta” en Toluca, pone en marcha acciones para cuidar el medio ambiente desde su cocina, fomentando así la idea que la restauración no está peleada con la ecología. Para El Universal, el chef nos cuenta su experiencia:

¿Cómo empezaste prácticas de sostenibilidad en tu restaurante?

Me puse a hacer un poco de investigación, empecé a viajar por todo México y después aquí en mis municipios y pues me di cuenta de la riqueza que teníamos por todas partes y pues bueno y de ahí, en ese entonces, empezaba, pues el tema de la sustentabilidad, de utilizar productos que estén cerca de la región con productores locales. Muchos me llaman kilómetro del 0 al 100, o sea que no sean más de 100 kilómetros para conseguir tus productos y todas esas ideas, pues me empezaron a gustar y comencé a implementarlas en el restaurante.

Nos hemos echado ahora sí que un clavado aquí en el Estado de México para manejar esa sustentabilidad. Yo admiro mucho a mis colegas de la CDMX y todo lo que se hace ahí, pero a veces me pregunto ¿y si cocinaran con sus ingredientes, con qué cocinarían?

Yo tengo 20 años en el restaurante, como Amaranta tenemos 13 y me doy cuenta que el uso del ingrediente local y seguir con la sustentabilidad no simplemente era una moda, sino traía muchas ventajas que implican un producto fresco, de muy buena calidad, a muy buen precio, que eso es muy importante para para que tú le puedas ofrecer también algo de calidad y a buen precio a tus comensales.

Para ti, ¿qué significa sostenibilidad?

Es manejar los productos que están a tu alcance, los productos de tu región y obviamente con la idea de no dejar una huella de carbono. Es utilizar todos los ingredientes que tenemos a la mano sin dañar nuestro ecosistema y sin sobre explotarlos. Esto es bien importante porque luego la banda se clava con uno, así como con el atún, que fue una moda y en todos lados había aguachile. Esta triste porque las empresas que te lo exportan no suelen ser socialmente responsables, lo que les importa es generar dinero.

A parte de tus acciones, la sustentabilidad te lleva a con los a colaborar con ciertas personas afines, a colaborar con el medio ambiente hacer una mejora, por ejemplo, separar la basura, para realmente generar energía con la basura y ciertas cosas que eso, la verdad, creo que ya es un tema mucho más profundo que la propia sustentabilidad.

¿Es redituable ser un restaurante sostenible?

Yo conozco el medio y en México se suelen elevar mucho los precios en menús degustación. Sé que la comida es elitista y por eso, esto es bien importante. Utilizar esta clase de productos, al final es mejor porque reduces costos, son de mejor calidad, los tienes a la mano y es claro que a mis clientes les doy un mejor costo aquí. Nos tenemos que ubicar que vivimos en provincia, pese a nuestra cercanía con la CDMX.

En provincia pues tenemos problemillas, pero siendo justo con el comensal, siendo honesto, las cosas pues van bien. No te voy a decir ¡ay, nos va wow! Pero claro que sí salen las cosas. Un restaurante es un negocio, independientemente de cualquier cosa, debes estar atento a los números, llevar las cuentas, un lugar bien administrado da, ahí está el secreto. Está padre, es toda una aventura. En Amaranta enseñamos a la gente que entra, les explicamos cómo se hacen las cosas, capacitamos y guiamos para que aprendan sobre este tema.

Cuéntanos sobre las truchas en Amaranta

Aquí hay acuacultura entonces de ahí empezamos realmente a trabajar con la trucha desde hace 20 años que viene desde Texcaltitlán. No tenemos mar, obviamente, entonces es el producto marino que tenemos y es originario de una acuacultura aquí, al sur del Estado de México. Nosotros usamos una técnica llamada Shinkeyime: sacamos el pescado del agua, luego con una herramienta que parece un sacacorchos, picamos el cerebro lo más rápido que puedas.

En ese momento el pescado deja de pelear porque realmente ya tiene una muerte cerebral y los nervios se relajan, la sangre sigue circulando y al final le cortamos casi en la última aleta de arriba antes de llegar a la cola, le damos un corte para ver su columna vertebral y ahí le metemos un alambre que va por toda la columna vertebral para matarle todos los nervios, esta técnica evita que el pescado muera de asfixia, que es el pescado que comemos en todo México y que suelta demasiadas toxinas. Eso es lo que hace que el pescado huela.

Cinco cosas que debe tener un restaurante para ser sostenible

El menú. Sí agarras y le echas un ojo al menú y si estás, vamos a decir, en Cuernavaca y te están ofreciendo camarones del Pacífico y atún de Ensenada y almejas de Baja y todo eso, pues para empezar no tiene nada de sostenible por el tema de los transportes. Los desperdicios. Si tienes la oportunidad de ver qué hacen con sus desperdicios. Obviamente disminuir la merma, pero también separar la basura, gestionar a donde van los residuos. Proveedores. Estar seguros de quienes son tus proveedores, que sigan las normas necesarias para los productos, que se respete su trabajo, que los ingredientes no provengan de terciarios ni industrias sin responsabilidad social. Uso de energías renovables. Hoy en día están muy de moda y por ejemplo, para el agua caliente podría ser el uso de paneles solares para mucha electricidad, eso es gran avance y que, en lo personal, a mí me encantaría hacer en un futuro. ¿Cuánto no gasta de energía eléctrica un restaurador? nosotros tenemos cosas perecederas y no podemos decir, pues voy a desconectar el refrigerador en la noche. Sería un gran avance. Respeto al producto. Si cumplen todas las demás y al final ves que te sirven una trucha de excelente calidad, es que realmente están haciendo las cosas congruentes. Incluso pueden implementar una técnica especial en la matanza para servirte algo rico, y bien, ¿no? lo bonito como que pasa un segundo término, mi filosofía es: jamás sacrifiques un sabor por una técnica o por una presentación.

¿Crees que podamos lograr la sostenibilidad?

Yo si creo que tenemos que generar una conciencia más que nada social, cultural y debe de llegar, en algún momento, limitaciones del uso del producto. En México sobreexplotamos el producto y nos lo acabamos. Debemos seguir temporalidad, esperar así como con el chile en nogada. Si es temporada de camarones, comemos camarones, si hay de sardinas, pues sardinas. Hoy en día es un hecho que la gastronomía en México ha crecido por muchos lados, y seguramente debemos de seguir por el camino verde, aunque sí hay mucho que debe corregirse.

