León, Guanajuato.- Hoy, durante la última sesión de cata del Concurso Mundial de Bruselas (CMB), se interrumpió la actividad para anunciar la siguiente sede del concurso.

Louis, Badouin y Quentin Havaux, familia fundadora del certamen de origen belga; acompañados de Carlos Borboa, director de México Selection by CMB; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato y Juan José Álvarez Brunel, secretario de turismo de Guanjuato dieron la bienvenida a la comitiva china lidereada por Quencai LI, mayor de la ciudad-prefectura Yinchuan, en Ningxia, China para anunciar que esta ciudad será el siguiente anfitrión de la 32a. edición del certamen para sesión de tintos y blancos tranquilos.

El Concurso Mundial de Bruselas se va a China.

“Siete años después del CMB de 2018 en Haidian, Pekín, el Concours Mondial de Bruxelles vuelve a China y viaja por primera vez a Yinchuan, una atractiva región al norte de la Gran Muralla. Estamos ilusionados de volver a China tras una edición de 2018 muy exitosa", expresó Badouin.

"Nigxia ha sido incluído en el mapa mundial del vino gracias a su distintiva calidad. Ha ido reconocido por la Organización del Vino y la Viña (OIV) como El primer observador provincial de China. Mientras que The New York Times, nos ha incluido como una de las 46 destinos que se deben visitar en el mundo, notando que en Ningxia puede producir lo vinos más finos de toda China. Jancis Robinson, una renombrada wine master afirma que no "hay duda de que el futuro de l vino chino está en Ningxia", expresó Quencai LI.

Por su parte, el gobernador Sinhué Rodríguez, quien recibió un reconocimiento como catador del certamen en de manos de Carlos Borboa, se dirigió a los jueces del concurso esperando que se llevaran un grato sabor de lo que es Guanajuato y México. "Un estado donde la hospitalidad y la amabilidad, pero también el profesionalismo de nuestros prestadores servicios turísticos son únicos. Ha quedado más que claro, manifiesto que hemos tenido la oportunidad de llevarlos a diferentes municipios del estado en donde hemos compartido con ustedes, esa alegría que nos da el enoturismo alrededor de todo este este Concurso Mundial. Sin duda alguna, una gran experiencia para nosotros un gran reto que esperamos haberlo cumplido y excedido".

Al final de la ceremonia se extendieron las banderas de China y México para pasar la estafeta y continuar con la última sesión de cata.

