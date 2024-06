El maíz es uno de los alimentos más representativos de México y entre su amplia variedad destaca el de color azul, por sus propiedades antioxidantes y anticancerígenas, además de que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con el Centro International de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).

Si bien en la cocina nacional se le asocia con platillos salados, Laura Salas decidió retomar este ingrediente y arriesgarse para innovar la repostería mexicana.

Para ello creó Azulejos del maíz, una empresa familiar y mexicana en la que preparan y venden galletas hechas con maíz azul y elaboradas de forma artesanal. En Menú, conversamos con Laura, quien nos platicó cómo surgió la idea y lo que buscan lograr con este proyecto.

¿Qué es Azulejos del maíz?

Laura Salas: Azulejos de maíz es una empresa que creamos mi mamá y yo y lo que hacemos es crear, desarrollar e intentar diferentes recetas de repostería mexicana, pero haciéndolas con maíz azul.

Le llamamos Azulejos de maíz, porque cada galletita representa una festividad diferente y es como los azulejos que decoran las casitas de las casas en México.

Foto: Cortesía Azulejos de maíz

¿Cuándo surgió el proyecto?

LS: Azulejos de maíz lo creamos en forma en 2021. Aunque yo creé la receta con mi mamá cuando todavía estaba en la universidad, por ahí de 2015-2016. Era algo muy raro porque todavía no estaba muy en boga lo del Wellness. Entonces cuando creamos las galletas de maíz azul, mi mamá me decía, “estás loca ¿Quién se va a querer comer eso? Parece un pitufillo”.

Entonces dije, “no importa, me encanta el maíz azul, es súper mexicano, vamos a crear repostería con ese ingrediente”. Y ya después lo dejamos en el tintero un ratito. Posteriormente mi mamá en la pandemia me dijo: “Oye, ¿por qué no te pones a hacer otra vez tus galletas y demás postres, pero con maíz azul?

Le dije, “Ay, mamá, tú decías que estaba loca, que está rarísimo ese ingrediente y que parecen marcianos”. Pero dijo “Vas a ver, les va a gustar”. Y de ahí empezamos otra vez a hacerlas de nuevo y afortunadamente queremos crecer más. Les ha gustado a mucha gente y eso nos llena muchísimo.

Foto: Cortesía Azulejos de maíz

¿Cómo llegaste a realizar un proyecto como Azulejos del maíz?

LS: La comida se me hace lo más placentero del mundo. Me encantan las diferentes cocinas y alimentos que podemos conocer a lo largo del mundo y siempre me llamó muchísimo la atención.

Aparte de eso, mi mamá trabajaba todo el día cuando yo era chiquita y el momento en que nos podíamos poner a echar el chisme y estar conviviendo era cuando cocinábamos. A mi mamá le gusta mucho la repostería y a mí eso me gustó mucho, por eso estudié gastronomía.

Pero al momento que me meto a la carrera me doy cuenta que no encajaba en poner un restaurante, la mesa súper elegante y el súper protocolo. Era cero protocolaria en ese momento. Pero siempre se me ocurrían ideas locas y curiosamente, muchas eran con ingredientes mexicanos como maíz azul, cerveza, etcétera.

Siempre era la que sacaba recetas muy innovadoras o muy diferentes. Y eso a mí me gustaba. Terminé la universidad y le digo a mi mamá: “es que no sé qué voy a hacer de mi vida y no sé en dónde voy a encajar”.

Curiosamente, entré a trabajar a Bimbo para el desarrollo de nuevos productos. Estuve ahí un año, luego me salí y seguí haciendo mis pruebas. Y entonces de ahí dije: “pues si a mí se me da esto, por qué no poner mi propia empresa y dedicarnos a hacer repostería con maíz azul”. Igual y otros ingredientes mexicanos, pero que siempre el maíz azul sea como la estrella.

Foto: Cortesía Azulejos de maíz

¿Qué tipo de galletas pueden encontrar en Azulejos de maíz?

LS: La verdad es que todo está hecho con ingredientes 100% naturales. Las masas con las que empezamos sí tenían un poquito de azúcar y no son 100% libres de gluten.

Tenemos tartas, galletas de maíz azul naturales o con cacao, alfajores rellenos de dulce de leche naturales o rellenos de dulce de leche de cacao. Nuestros consentidos son los cerditos y los mini cerditos.

De ahí sacamos otro tipo de galletas que son 100% libres de gluten. Nosotros tenemos la receta, pero nos la preparan en una fábrica especializada. Están hechas de diferentes nueces, maíz azul, cacao y chispas de chocolate sin azúcar.

Luego tenemos otras galletas que les decimos “Keto”, porque es una mezcla de nueces con chocolate amargo, pero son más como galletas de chispas que están muy ricas. Hay otras galletas que vamos sacando por temporada que están hechas con calabaza de Castilla en Día de Muertos. Las de Navidad son las más padres de todas porque son diferentes, como esféricas y con dibujitos, como de los típicos que hay en las pastorelas, entonces son mis consentidas.

También tenemos un pan que es nuestro primer producto vegano. No tiene ningún ingrediente de origen animal y conserva todos los nutrimentos del maíz azul y en breve también queremos sacar unos muffins integrales.

Foto: Cortesía Azulejos de maíz

Lo que buscan lograr con Azulejos del maíz

LS: Siempre me gusta enfatizar que somos súper familiares y que, de hecho, el chiste de lo que a nosotros nos gusta hacer es que la gente qué bueno si puede comprar y consumir porque nos ayuda muchísimo y podemos crecer más. Pero también la convivencia. Esto que tenemos mucho en México de ser muy originales, pero también el valor que le damos a nuestra familia, el convivir, el estar aquí. Todo eso para nosotros es súper importante.

Y las tradiciones. México tiene unas bien bonitas y padres y nosotros buscamos siempre poner un poquito de las tradiciones que tenemos con nosotros. Que la gente conozca cómo somos las familias en México por medio de las galletitas de maíz azul.

Y aparte, cada vez (que las galletas) sean más nutritivas para decir que es algo rico, bueno, accesible, pero también es sano y es nutritivo.

Foto: Cortesía Azulejos de maíz

¿Cuánto cuestan las galletas de Azulejos de maíz?

Si después de conocer este proyecto, te animaste a probar sus galletas, debes saber que puedes encontrar a Azulejos de maíz en diversos festivales y bazares, así como a través de redes sociales, especialmente por Instagram.

Los precios de sus galletas van desde $35 a $150, pero también tienen precio de mayoreo para pedidos más grandes, por ejemplo, para coffee breaks o regalos para compañeros de trabajo.

Foto: Cortesía Azulejos de maíz

Normalmente manejan tres tamaños. Sus galletas mini están $35 y es una caja pequeña. La que sigue es de 130 g por $75, mientras que la más grande, de 230 g, está en $140.

Las que están endulzadas con moonfruit, que no tienen nada de azúcar, la mini cuesta $40, la de 130 g $80 y la más grande, de 230 g, puedes adquirirla en $150.

Si lo prefieres, también ofrecen paquetes de kilo o medio kilo con las formas de tu elección, desde alfajores hasta sus populares cerditos.

