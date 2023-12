Amaro Records es un cocktail bar en Guadalajara, Jalisco, que se distingue por mantener la distinción italiana en sus tragos, a la par del uso de destilados mexicanos.

Su concepto se inspira los antiguos clubes de música con vinilos, haciendo uso de estos para sus sets de DJ. Aunque no es todo porque, como estos discos, Amaro Records también tiene dos lados:

El A, que representa a la barra, un sitio para relajarse con la coctelería, charlar tranquilamente con algún amigo o en una cita, así como disfrutar de las ocasionales experiencias culinarias que ofrece. Y el B, que es un pequeño antro detrás de unas cortinas en el que puedes llegar a bailar y dejarte llevar por el ritmo tras disfrutar de una buena copa.

Tomassos Margherita. Foto: Alan Nájera / El Universal

Por una noche, Amaro Records viajó hasta la CDMX a “Rayo Cocktail Bar”, uno de los mejores 50 Bares de Norteamérica, para traer lo mejor de su coctelería de la mano de sus geniales bartenders Ana Acevedo y Armando Alarcón. Ambos, junto con todo el equipo de Amaro, presentaron una carta muy especial para el cocktail bar de Fónico que consta de cuatro tragos:

Tomassos Margherita : montelobos espadín, vermouth, agave.

: montelobos espadín, vermouth, agave. Nü Garibaldi : campari, vainilla y naranja.

: campari, vainilla y naranja. Séptimo : Tierra Noble Blanco, cordial de lemon grass, y bitter de toronja

: Tierra Noble Blanco, cordial de lemon grass, y bitter de toronja ?????: un trago especial de la filosofía de Amaro Records, creaciones salidas de la imaginación al momento de que el cliente pide algo de tomar personalizado con los sabores que les gustan.

Amaro Records toma los bares de CDMX

Nü Garibaldi. Foto: Alan Nájera / El Universal

Además de Rayo, el bar tapatío tomó el control de otros dos bares en la Ciudad de México: “Kaito del Valle” y “Casa Franca”. En cada sitio, Amaro Records presentó tragos totalmente diferentes, respectivamente, Ana Acevedo sirvió:

70s Night Out : fat wash de Tierra Noble Cristalino con coco, cordial de Juzu, agua de coco y bitter de cardamomo.

: fat wash de Tierra Noble Cristalino con coco, cordial de Juzu, agua de coco y bitter de cardamomo. M&M : Appleton 12, bronca menta, matcha y orgeat.

: Appleton 12, bronca menta, matcha y orgeat. Furoku : bulldog, cocchi americano infusionado con Wakame y bitter de toronja.

: bulldog, cocchi americano infusionado con Wakame y bitter de toronja. Una bella mattina : montelobos espadín, cinzano, aperol y espresso.

: montelobos espadín, cinzano, aperol y espresso. Un bello mattino : Tierra Noble Reposado, cinzano, aperol y espresso.

: Tierra Noble Reposado, cinzano, aperol y espresso. Dolce y Amaro : wild turkey, oporto, cardamomo y Juzu.

: wild turkey, oporto, cardamomo y Juzu. Shiitake Records: Skyy vodka infusionado con shiitake, sake y pumpkin spice.

Muy probablemente esta carta de tragos sea la habitual en Amaro Records de regreso a Guadalajara el próximo año, por lo que te invitamos a estar pendiente de sus redes sociales para no perderte cada trago, take over o experiencia en este cocktail bar tenga para el público.

Dirección de Amaro Records: Bernardo de Balbuena 149, Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco.

Dirección de Rayo Cocktail Bar: Salamanca 85, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

