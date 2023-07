It´s a Barbie world es la nueva cafetería basada en el live action de la muñeca favorita de generaciones. Esta película erá estrenada el próximo 20 de julio en cines. Desde que la primera película Barbie and the Rockers: Out of this World, esta muñeca de plástico ha sido más que un juguete o un dibujo animado. Muchos la catalogan como una ´´actriz virtual´´, ya que aparece en películas y cortometrajes.

En este filme, los personajes de It´s a Barbie World, son caracterizados por Margot Robbie y Ryan Gosling los protagonistas que deciden aventurarse en el mundo humano en busca de la verdadera felicidad.

Lo que puedes comer en It´s a Barbie World

La entrada incluye plato principal, postre, café ilimitado, jugo y plato de frutas, también para los más pequeños el disfruten en el It´s a Barbie world hay un menú infantil.

El menú para niños cuenta con:

-Stay groovy, es un sándwich de queso al grill acompañado con papas a la francesa

-Chicken wings, son alitas de pollo servidas con salsa BBQ

-Shine quesadilla, una quesadilla con queso fontina, pico de gallo y salsa cremosa

-Candy bacon, tocino bañado con chocolate blanco y negro

-W waffles, waffles con nutella y fruta de temporada.

El menú para adultos encontrarás:

-Breakfast burrito, huevo revuelto con tocino, queso cheddar, guacamole y pico de gallo

-Rainbow, hot cakes con frambuesa, mantequilla y miel de maple

-Surfing waves salmon toast, pan crujiente, guacamole, salmón ahumado y alcaparras.

-Live your dream burger. hamburguesa de res, queso fundido, cebolla caramelizada y papas a la francesa.

Precios, horarios y ubicación

El establecimiento está abierto de jueves a domingo de 9:00 am a 12:00 pm y las entradas cuestan $700.00 por persona, los niños entre 5 y 12 años pagan $495.00, la reservación se debe hacer en Fever. El tiempo máximo de estancia es de dos horas y media,

La cafetería estará abierta durante los meses de julio y agosto, It´s a Barbie world está ubicada en el Hotel W en Campos Elíseos 252, Polanco, Chapultepec, Miguel Hidalgo en la CDMX, a una cuadra de la estación del Metro Auditorio.

