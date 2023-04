No importa cómo los llames. Dumplings, gyozas, empanadillas, mandu, etc. son todas formas de darle nombre a un delicioso platillo presente en gran parte de la gastronomía de Asia.





Se caracterizan por ser un envoltorio de masa con relleno de vegetales o carne de algún tipo, pueden cocinarse al vapor, hervidas o fritas y son un pequeño bocado de gloria que disfrutarás de principio a fin.





En Menú te compartimos 7 lugares para comer dumplings en la Ciudad de México.

Leer también: Conoce La Casa de las Sirenas, un restaurante con 500 años de historia

Matsu

Enclavado en el Barrio Chino, este restaurante tiene una amplia carta de comida asiática. Las gyozas son solo el principio pero también puedes encontrar ramen y sushi hecho al momento.

Foto: especial

Dirección: Av Independencia 30, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX









Na cha

Aquí la especialidad es el té con tapioca, sin embargo, su carta de alimentos es corta pero con platillos que no decepcionan. Las gyozas se sirven por orden de cinco piezas y te ofrecen una salsa especial que va perfecto con los intrincados sobres de carne y vegetales.





Dirección: Humboldt 48, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Centro, CDMX





Midam

Este korean barbecue no solo tiene el divertido concepto de cocinar tus propia carne y vegetales al centro de la mesa, en su menú puedes encontrar platillos a la carta como el mandu, un estilo coreano de dumplings. Si te queda espacio, prueba el pollo frito.

Foto: especial

Dirección: Pedregal #49-P.B, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX





Instagram: @midammx









Jing Teng

Un espacio tradicional en la colonia Viaducto Piedad a donde la población asiática de la ciudad acude para desayunar y comer. Hay dumplings con todo tipo de rellenos, nuestra recomendación es que pruebes los de camarón, cada pieza es sellada con un tejido perfecto que demuestra la habilidad de los cocineros.









Dirección: Sur 65-A 3256, Viaducto Piedad, Iztacalco, 08200 Ciudad de México, CDMX

FB: Jing Teng Restaurante Estilo Hong Kong





Leer también: Haz sopas saludables con estos consejos





Jametaro

Un lugar famoso en la colonia Santa María la Ribera. Su carta se compone de apenas algunas entradas y tres tipos de ramen, pero no te puedes perder sus gyozas cocidas al vapor y terminadas con un dorado crujiente en la base.

Foto: especial

Dirección: Dirección: C. Eligio Ancona 167-A, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX

Instagram: @jametaro

















Wan Wan Sakaba

Este establecimiento tiene una vibra japonesa que te conquistará. Sushi hecho al momento, ramen como ningún otro, tonkatsu curry y muchos otros platillos salen de su cocina. Te recomendamos sentarte en la barra para ver la acción, pide dumplings con su salsa especial y si te gusta el sake, acompáñalas con uno de su gran variedad.

Foto: especial

Dirección: Londres 209, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

Instagram: @wanwansakaba





Hunan

Un restaurante de comida asiática donde la elegancia y la calidad de los productos se destaca. Elige lo que más te llame la atención de su carta pero no te pierdas los dumplings al vapor. Para maridar hay mixología.

Foto: especial

Dirección: Paseo de la Reforma No. 2210, Col. Lomas Virreyes,Ciudad de México. Artz Pedregal: Periférico Sur No. 3720, Local PB 02, Col. Jardines del Pedregal, Ciudad de México. San Ángel: Luis Ogazón No. 102, Col. San Ángel,





Instagram:@ grupohunan

Leer también: Vino y ajo, la combinación que previene múltiples enfermedades

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters