El queso crema de Philadelphia es el favorito de muchas personas, ya que su sabor ligeramente salado con un toque ácido y de textura cremosa lo hacen un acompañante perfecto para una receta, un postre, con galletas o incluso solo.

Hace unos días la Secretaría de Economía anunció la suspensión inmediata de la comercialización de 19 marcas de quesos —entre ellos Philadelphia— por incumplir con las normas oficiales mexicanas, debido a que podían engañar a los consumidores al etiquetar sus productos con leyendas que no eran reales, como incluir la inscripción “100% leche” en los empaques.

No obstante, Mondelēz México, fabricante del queso Philadelphia, aclaró que la prohibición es sobre el queso fundido tipo americano Philadelphia, más no del queso crema que tanto amamos. Es por esto que en Menú te traemos algunas recetas que sin queso crema Philadelphia no serían iguales.

1. Crepas dulces con queso Philadelphia

(Foto: Pixabay)

¿Qué sería de unas crepas dulces sin queso Philadelphia? Para prepararlas necesitarás una taza de harina; 3/4 de taza de leche, un huevo, fresas al gusto, una barra de queso crema Philadelphia, dulce de leche, una cucharadita de vainilla y mantequilla.

Primero deberás colocar todo lo necesario para preparar la crepa en un bowl: harina, leche, huevo y la vainilla. Tendrás que mezclar bien los ingredientes hasta que los grumos desaparezcan, posteriormente deberás dejar reposar la mezcla por 10 minutos en el refrigerador.

Transcurrido ese tiempo, coloca un sartén en la estufa y engrasa con mantequilla. Luego, vierte un poco de la mezcla hasta cubrir el fondo con una delgada capa. Cuando las orillas se vean perfectamente cocidas, deberás voltear la crepa y retirarla cuando adquiera un color dorado.



Para el relleno tendrás que ablandar un poco el queso Philadelphia con leche. Posteriormente colócalo en la crepa, decora con fresas al gusto, dobla en cuatro y vierte un poco de dulce de leche encima.

2. Cheesecake con mermelada de fresa

(Foto: Pixabay)

Para este delicioso postre necesitarás una barra de mantequilla derretida; 30 galletas de vainilla molidas, 3 paquetes de queso crema Philadelphia a temperatura ambiente; una lata de leche condensada; una lata de media crema y tres sobres de grenetina hidratada en un cuarto de taza de agua.

Para la mermelada de fresa será necesario un kilo de fresas, cuatro tazas de azúcar y un limón.

En un recipiente engrasado vierte las galletas de vainilla molidas y la mantequilla derretida; esparce la mezcla por el fondo del recipiente y aplasta con las manos formando una base.

Bate el queso crema Philadelphia, la leche condensada y la media crema. Sin dejar de batir agrega la grenetina hidratada poco a poco. Vierte la mezcla sobre la base de galletas y congela durante dos horas o hasta que el cheesecake esté firme.

Mientras el cheesecake se congela, coloca en una olla las fresas, el azúcar y unas gotitas de limón. Cocina en la estufa a fuego bajo. Deberás mover constantemente hasta que la azúcar esté derretida; posteriormente sube a fuego alto y deja que la mezcla hierva mientras sigues moviendo. Cuando esté lista, deja enfriar.

Saca el cheesecake del congelador, vierte la mermelada de fresa en la parte superior del pastel y congela durante 30 minutos más. Transcurrido el tiempo estará listo.

3. Croquetas de papa rellenas de queso Philadelphia

(Foto: Pixabay)

Para esta receta necesitarás: un kilo de papas, una barra de queso crema Philadelphia, una taza de harina, una taza de pan molido, dos huevos, dos cucharadas de caldo de pollo en polvo, perejil, y sal y pimienta al gusto.

Primero debes poner a hervir el kilo de papas. Sabrás que ya están listas si es sencillo introducir un cuchillo o un tenedor. Una vez cocidas deberás pelarlas.

En un recipiente aplasta las papas junto con la mitad de la barra de queso crema Philadelphia, el perejil finamente picado, el caldo de pollo y pimienta al gusto. Cuando todos los ingredientes estén integrados en el puré, deberás tomar la papa con las manos, formar bolitas y rellenarlas con el queso Philadelphia restante.

Posteriormente deberás pasar las bolitas por harina, huevo y finalmente por pan molido, para luego sumergir en aceite y dejar freír. Al terminar, tus croquetas de papa con queso crema Philadelphia estarán listas. Puedes acompañar con salsa de tomate.

4. Salsa de chipotle con queso Philadelphia

(Foto: Unsplash)

Para esta sencilla y deliciosa salsa necesitarás una barra de queso crema Philadelphia, 300 gramos de tomates verdes asados, 1/4 de cebolla asada, un diente de ajo asado, 3 piezas de chile chipotle adobado de lata, una cucharadita de concentrado de pollo en polvo y un cuarto de taza de agua caliente.

Su preparación es muy sencilla, lo único que deberás hacer es colocar todos los ingredientes en una licuadora. Al terminar, vierte en un recipiente, Philadelphia recomienda acompañar esta salsa con flautas, tostadas de pollo, tlacoyos, tacos o sopes.

5. Crema de chile poblano con queso Philadelphia

(Foto: Pixabay)

Necesitarás 3 chiles poblanos asados sin piel, semillas ni venas; una lata de media crema, media barra de queso crema Philadelphia, una taza de leche evaporada, una cucharada de mantequilla, media cebolla, un diente de ajo y un cubito de consomé de pollo o sal al gusto.

Primero deberás poner una olla en la estufa y colocar la cucharada de mantequilla, posteriormente freirás la cebolla cortada en cubitos y el ajo junto con los chiles. Al terminar colocarás estos ingredientes en la licuadora, así como la media crema, la leche evaporada y el queso Philadelphia.

Al terminar de licuar, pon la mezcla en la misma olla que utilizaste anteriormente. Agrega el cubito de caldo de pollo, mezcla y deja hervir a fuego medio. Tu crema de chile poblano con queso Philadelphia estará lista para disfrutar.