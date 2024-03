La temperatura de la Tierra ha aumentado, los rayos solares traspasan cada vez más la capa de ozono y la contaminación en las ciudades no deja de crecer. Si en condiciones ideales para el ser humano la hidratación es fundamental, se vuelve vital para las nuevas circunstancias climáticas.

Más que tomar dos litros de agua, hay algunos métodos que vale la pena revisar para mantenerse hidratado por más tiempo, en Menú te contamos.

Toma la cantidad adecuada de agua

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona requiere un litro de agua por cada 35 kg de peso, aunque las condiciones varían de acuerdo al estilo de vida, complexión, sexo y más factores.

En un día normal, es decir, sin temperaturas altas ni bajas, tomar al menos dos litros de agua sería suficiente. Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de Hidratación y Salud de España, “se debe beber, por lo menos, medio litro extra de agua por cada grado de temperatura superior a los 38ºC”.

Incluso en las noches calurosas, el cuerpo se deshidrata y no hacemos nada para volverlo a hidratar hasta que despertamos. Es por eso que iniciar el día tomando agua nos permite rehidratarnos lo suficiente para comenzar nuestras actividades.

Las frutas, aliadas contra el calor

Si eres de los que come jícama o pepino como un snack, sigue así, te mantendrás hidratado de manera adecuada. El 20 porciento de los niveles de agua necesarios para el cuerpo vienen de los alimentos. Las frutas son una gran manera de lograrlo.

La sandía es básicamente agua, en su composición hay 90 porciento de agua. Los mismo sucede con el pepino, que contiene hasta 95 por ciento de agua y aporta buena cantidad de fibra al cuerpo. La jícama está compuesta de un 85 a 90 porciento de agua, un tip por si no te acabaste toda la raíz y se resecó, es dejarla remojando en agua para que absorba el líquido y puedas volver a disfrutarla.

Alimentos como el jitomate, la toronja, y la lechuga, también tienen grandes cantidades de agua en su composición. Así que una ensalada con estos ingredientes no suena nada mal. Eso sí, es mejor evitar ponerle azúcar extra a tus frutas.

La leche, una bebida inesperada

Un estudio publicado por la Universidad St. Andrews de Escocia explica que la mejor manera de hidratar el cuerpo es a través de un refrescante vaso de leche. Según los resultados, esta bebida es un buen método para rehidratar el cuerpo debido a su composición, ya que permite que el líquido no se vacíe tan rápido de tu estómago.

Esta misma línea de investigación propone que la lactosa de azúcar, algunas proteínas y grasas, así como el sodio que contienen funcionan como esponjas y retienen el agua en el cuerpo por más tiempo, evitando desechar el agua por la orina. En teoría, a diferencia de cuando bebes agua y te refresca de manera rápida pero corta, la leche te mantendrá refrescado por más tiempo.

¿El agua helada quita el calor?

Hay todo un debate sobre el consumo de agua fría en temporada de calor. Mientras algunos especialistas consideran recomendable tomar agua helada, debido a que refresca y ayuda a bajar la temperatura corporal del cuerpo si se está en un ambiente caluroso, hay otros que lo consideran un riesgo.

Entre los efectos dañinos de beber agua fría en temporada de sol está que el cambio de temperatura hace que el cuerpo intente nivelarla, perdiendo, a su vez, agua. Otra es que el agua fría endurece las grasas, parando así la digestión. Incluso se habla de dolores de garganta y de cabeza al intentar reducir el choque térmico.

El debate no termina con una respuesta, sin embargo, un estudio publicado en la revista International Journal of Clinical and Experimental Medicine, explicó que, tras varios ensayos, la temperatura ideal del agua agua para beberse es de 16°C.

Estas bebidas no te hidratarán

Si cuando hace calor corres a la tienda por un six de cervezas, un refresco bien frío, debes saber que no hará nada por tu cuerpo ni por tu hidratación, sino todo lo contrario. El cuerpo trabajará en eliminar el alcohol a través del hígado, además producirá sudoración y orina, lo que terminará por deshidratarte.

Lo mismo sucede con las bebidas azucaradas, las calorías que aportan solo provocarán que la temperatura del cuerpo aumente, favoreciendo la deshidratación. En realidad, un vasito de refresco o una cerveza no provocarán ningún daño en un día caluroso si estás previamente hidratado, pues estas bebidas no lograrán este propósito de ninguna manera.

Siempre es mejor seguir las recomendaciones para los días calurosos: no salir por tiempo prolongado bajo el sol, estar bajo techo con un flujo de aire, vestir ropa fresca, tomar agua y usar bloqueador solar. También evita el desperdicio de agua, pues estos días la sequía puede estar cerca de suceder.

