La Guía Repsol es conocida por recomendar los mejores lugares turísticos y gastronómicos de España desde 1979, cuando lleva por nombre Guía Campsa. En la edición de 2024, galardonaron a 764 restaurantes con uno, dos o tres Soles Repsol.

Los Soles Repsol son distintivos que la guía otorga a los mejores restaurantes: un sol significa que tiene variedad y calidad en los platillos; dos significan calidad excelente en la cocina; y tres corresponden a los mejores restaurantes del año, los cuales cumplen con las características que busca la guía, incluyendo la experiencia integral del cliente, el uso de productos de proximidad, la capacidad técnica del equipo de sala y la coherencia de los proyectos.

Esta vez, fueron 44 restaurantes los que obtuvieron tres soles, 168 ganaron dos, y 552 alcanzaron una estrella. Lo mejor es que algunos de los chefs a la cabeza de restaurantes son mexicanos tal como Barracuda MX.

Mexicanos en la Guía Repsol

Barracuda MX es un restaurante mexicano en Madrid, responsabilidad del chef Roberto Ruiz. Este restaurante es descrito por la propia guía como la “tradición mexicana con aires del Pacífico. Es la fórmula del chef, una atinada carta rica en guacamoles, ceviches, aguachiles, tacos, panuchos, memelas, quesadillas. Una colección de delicias mexicanas”

El chef fue el primer mexicano en ganar una estrella Michelin en Europa, por Punto MX que cerró durante la pandemia. Ha escrito algunos libros y ahora lleva las riendas de sus restaurantes Mantarraya MX y Barracuda MX, este último siendo reconocido con un Sol Repsol.

La cocina dentro de este restaurante respeta las tradiciones mexicanas pero con ingredientes europeos, por ejemplo el tuétano con vaca rubia gallega o el atún rojo español. De hecho, la propia guía recomienda algunos platillos como el Vuelve a la vida, lubina a la talla y el tuétano a la brasa con tostadas de atún rojo toreado.

La cocina mexicana no tiene descanso en España. En la sección de “Recomendados”, la guía habla de varios restaurantes con buen cariño de la clientela y una sazón particular, entre los que se encuentran otros restaurantes mexicanos no solo en cuanto a estilo sino dirigidos por ellos, como Entre suspiro y suspiro, Can Chan Chan o Frida.

El país europeo está lleno de delicias culinarias, propias de sus regiones y cultura, sin embargo, es para celebrar que cocineros mexicanos sean reconocidos dentro y fuera del país. Si te interesa la lista completa con los más de 700 restaurantes galardonados puedes consultar la lista aquí. Si pasas por Madrid, te dejamos la dirección del restaurante del chef Ruiz.

Dirección: Valenzuela 7, Retiro, Madrid, España.