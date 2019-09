Llega el otoño, los días son más cortos, caen las hojas de los árboles y con los cambios de temperatura empiezan los resfriados comunes, aquí te decimos los 5 alimentos que debes comer en otoño.

1. Hongos

Esta temporada, Eat This, Not That! recomienda comer hongos como setas y champiñones, debido a que son ricos en vitaminas D y B, además de acelerar el metabolismo y son ricos en antioxidantes los cuales ayudan a reparan el daño celular.

2. Cítricos

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la naranja, mandarina, el limón y la toronja son perfectos para esta temporada ya que estas frutas son ricas en vitamina C la cual previene los resfriados comunes.

3. Coliflor

Eat This, Not That! señala que la coliflor es excelente para el otoño y ayuda a reducir el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer, además es un buen aliado para bajar de peso, ya que puede sustituir varios carbohidratos como el arroz y te hará sentir satisfecho por más tiempo.

4. Frutos secos

Los frutos secos son buen alimentos para el otoño, OCU explica que son muy nutritivos y energéticos al tener una gran cantidad de proteínas, grasas y vitaminas, pero con un puñado al día bastará para que no te pases de calorías.

5. Manzanas

Es un alimento rico en fibra y en vitamina C, brindando grandes beneficios para tu salud, como dicen una manzana al día mantiene alejado al doctor.