Es casi imposible resistirse a las hamburguesas, pues son capaces de adaptarse a todos los gustos y sabores. No tienes que buscar más pretextos para comer una, pues el próximo 28 de mayo se conmemora el día de este popular platillo.

Así que aprovecha y celébrala en alguna de estas hamburgueserías. En Menú enlistamos varias opciones para que puedas elegir tu favorita.

Leer también: 10 datos curiosos sobre la hamburguesa

Shake Shack

Con casi cinco años de su llegada al país, la famosa cadena estadounidense de comida rápida es una visita obligada si eres fanático de las hamburguesas. Es famosa por sus ingredientes de gran calidad, especialmente por el hecho que toda la carne que utilizan para sus platillos es 100% Agnus, sin hormonas ni antibióticos.

Foto: especial

Si vas a Shake Shack en el Día de la hamburguesa, te recomendamos la clásica ShackBurger sencilla, ya que el 28 de mayo tendrá una promoción exclusiva de 2X1, ya sea que la disfrutes directamente en alguna de sus sucursales o la pidas en casa a través de Shack App y Web Ordering.

En caso de que prefieres la segunda opción, debes agregar 2 ShackBurgers sencillas a tu pedido e ingresar el código SHACKBURGERX2 al hacer checkout para que se aplique el descuento.

Dirección: Av. Paseo de la Reforma 333, colonia Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, CDMX.

Horario: Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 a.m., domingo de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Instagram: @shakeshackmx

Chubbies

Si tienes antojo de una hamburguesa de queso, Chubbies es una gran opción. Su famosa carne smash, una mezcla especial y secreta de carne 100% de res, acompañada de rebanadas de queso americano, se derretirán en tu paladar. También puedes disfrutarla con papas fritas y bebidas, desde refrescos hasta malteadas.

Foto: especial

Dirección: Av. División del Norte 2553, colonia Del Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX.

Horario: Lunes a jueves y domingo de 1:30 p.m. a 9:30 p.m., viernes y sábado de 1:30 p.m. a 11:30 p.m.

Instagram: @chubbies_burger

Mr. Blanco’s

No te dejes engañar por su tamaño, pues su sabor te dejará satisfecho más de lo que parece. Si te animas, puedes probar sus clásicas sliders de carne de res con cebolla y queso americano. Acompáñalas con sus Tater tots, trozos de papa fritos y sazonados y alguna bebida de tu elección, ya sea limonada, refresco o cerveza.

Foto: Facebook

Dirección: Av. Nuevo León 87, colonia Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, CDMX.

Horarios: Lunes a miércoles de 12:00 p.m. a 12:00 a.m., y de jueves a domingo de 12:00 p.m. a 2:00 a.m.

Instagram: @mrblancos.mx

Beyen

Es un restaurante fundado por el Chef Pablo San Román. En ella podrás degustar hamburguesas vascas, preparadas con ingredientes frescos, especias y técnicas tradicionales de la región.

Foto: Facebook

Puedes elegir platillos individuales o intentar alguno de sus paquetes especiales, que incluyen alguna de sus hamburguesas, papas bravas o al romero, croquetas de jamón y bebidas, como agua de sabor, cerveza o café.

Dirección: Av. Yucatán 28, colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX.

Horarios: Martes y miércoles de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., jueves a sábados de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., y domingos de 12:00 p.m. a 7:00 p.m.

Instagram: @beyen_basque_burgers

Chicago Bernie's

Si algo caracteriza a esta hamburguesería es su carne smashed, la cual puedes encontrar acompañada de queso de tu elección (americano, suizo o manchego), tocino crujiente, portobellos y cebollas salteadas. Cada hamburguesa tiene tres tamaños a elegir, por si vas con mucha hambre o prefieres algo ligero.

Foto: Facebook

También cuenta un amplio menú para acompañar tu hamburguesa, como papas fritas, con ajo, estilo Nashville y snacks como aros de cebolla y dedos de queso. Las bebidas no se quedan atrás y podrán complacer a todos los gustos, desde agua, refresco, vino y hasta cerveza artesanal con casi 20 opciones a elegir.

Dirección: Ignacio Manuel Altamirano 86, colonia San Rafael, Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México, CDMX.

Horarios: Lunes a jueves y domingo de 1:00 p.m. a 10:00 p.m., viernes y sábado de 1:00 p.m. a 11:00 p.m.

Instagram: @chicagobernies

Eloise

Entre el sofisticado menú de este restaurante francés sobresale la hamburguesa Eloise, con carne Angus, Short Rib estofado, queso de oveja rallado, hongos salteados, lechuga y jitomate. Incluso, el mismo Burgerman la definió como “Brutal”.

Foto: Facebook

Dirección: Av. Revolución 1521, colonia San Ángel, Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México, CDMX.

Horarios: Lunes a sábado de 1:30 p.m. a 11:00 p.m., domingo 1:30 p.m. a 6:00 p.m.

Instagram: @eloise_rest

Ahumados Pelican

Las hamburguesas de Ahumados Pelican pueden ser un excelente acompañante para celebrar el día de este popular platillo. Puedes pedirla con su clásico brisket importado, short rib, barriga de cerdo y cerdo ahumado. No olvides acompañarlas de sus famosas Pelican Fries, una orden de papas fritas con mermelada de carne y mayonesa.

Foto: Facebook

Para refrescarte hay de todo. Puedes beber una agua fresca de día, limonada, refresco, incluso tiene una barra de café en el que puedes pedir desde un americano hasta un macciato, latte o espresso. Aunque si prefieres algo con alcohol, el menú cuenta con cerveza, mojito, tequila, vino y mezcal.

Dirección: Jaime Torres Bodet 204, colonia Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX

Horarios: Miércoles a sábado de 1:00 p.m. a 10:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Instagram: @ahumadospelican

The Palm

Es un restaurante enfocado en la gastronomía neoyorquina, con más de dos décadas siendo un Steak & Lobster House con carne de gran calidad. Dentro de su menú destaca su Hamburguesa Clásica con queso cheddar, gouda o danés azul, preparada en pan brioche, con papas fritas, la cual contará con una promoción del 2X1 el 28 de mayo.

Foto: Facebook

Dirección: Campos Elíseos 218, colonia Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX. Se encuentra dentro del Hotel Presidente InterContinental.

Horarios: Lunes a sábado de 1:00 p.m. a 11:30 p.m. y domingo de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Instagram: @thepalmmx

We Love Burgers

Si buscas un establecimiento que comparta tu mismo amor por las hamburguesas, llegaste al lugar indicado. Se trata de una hamburguesería premium fundada en 2013 en la colonia Condesa en la CDMX.

Foto: Facebook

En su menú podrás disfrutar de su oferta premium como su French dip burger elaborada con carne de res, pan artesanal, roast beef, queso suizo, lechuga italiana, cebolla caramelizada y mostaza antigua. Y si prefieres algo más ligero, puedes probar su Zapata burger, hecha con pan artesanal, queso oaxaca, chile poblano asado, cebolla y alioli de cilantro.

Y si eres fan de las papas fritas, te encantará su variedad como su Animal fries bañadas en queso gratinado y carne res o su Truffle fries con trufa y parmesano rallado. En cuanto a las bebidas, tiene refrescos, limonada rosa y malteadas.

Dirección: Av Michoacán 172, colonia Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Ciudad de México, CDMX

Horarios: Lunes a viernes de 1:00 p.m. a 11:00 p.m., sábado de 9:00 a.m. a 11:p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Instagram: @weloveburgersmx

La Burguesa

Tiene varias recetas especiales de hamburguesas, con ingredientes que van desde los camarones, pechuga de pollo marinada, cordero hasta una opción vegetariana, con berenjena, calabaza y otras verduras.

Foto: Facebook

Si te animas, prueba la hamburguesa Azul, con carne de cordero, arúgula, cebolla, tocino y queso azul o, bien, la Tío Sam de sirloin, queso cheddar, tocino, lechuga y jitomate. Puedes acompañarlas con complementos como chips de camote, aros de cebolla o vegetales al grill.

Dirección: Cozumel 67, Roma Norte, colonia Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX.

Horarios: Lunes a domingo de 1:00 p.m. a 11:00 p.m.

Instagram: @laburguesamexico

Open House Burgers

En este establecimiento podrás disfrutar de una hamburguesa premiada por una competencia gastronómica. Su Western, con carne de res, salsa BBQ, aros de cebolla, tocino y lechuga, fue ganadora del Burgermaster en 2019, la competencia de hamburguesas más grande del país.

Foto: Facebook

Además su menú cuenta con otras opciones premium hechas de carne de res sazonadas con la receta de la casa o, bien, sus hamburguesas rellenas o las recomendaciones de Open House Burgers. Todas llevan papas fritas, de camote o ensalada.

Para las bebidas, Open House Burgers ofrece refrescos, aguas del día y malteadas, así como como cervezas y vino tinto, blanco y rosado.

Dirección: Milwaukee 66, colonia Nápoles, Benito Juárez, 03980 Ciudad de México, CDMX

Horarios: Lunes a sábado 1:00 p.m. a 10:00 p.m. y domingo de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Instagram: @openhouseburgers

Leer también: 5 poderosas razones para tomar agua de xoconostle

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters