Mara Patricia Castañeda se disculpa con el esposo de Edith González

Con más 30 años de carrera en el quehacer periodístico del mundo del espectáculo, Mara Patricia Castañeda, por primera vez, según ella, tuvo un resbalón y por tal motivo ofreció una sentida disculpa al ahora viudo de Edith González, Lorenzo Lazo.

Y es que el día en que la actriz de "Salomé" falleciera, la coordinadora de Televisa Espectáculos dio el aviso, pero aseguró que Lazo también se encontraba enfermo de cáncer, cosa que es totalmente falso y así lo dio a conocer ella misma en el programa de "Hoy".

"Es la primera vez que me ocurre y me avala una historia de más de 30años de trabajo constante en el espectáculo en México, y es la primera vez que me ocurre, las fuentes no eran las correctas, sin embargo vengo a ofrecer una disculpa pública al señor Lorenzo Lazo y a su familia, y por supuesto en memoria de Edith González, porque el señor goza de completa salud.

Esta cosa que me alegra, que el señor no padece ninguna enfermedad, así que desde aquí una disculpa muy sincera, al señor Lorenzo Lazo y a su familia también. Así como también dimos la noticia del fallecimiento de Edith González, así también hay que tener cara para disculparse cuando algo no es correcto", expresó.

Fue Andrea Legarreta quien explicó que a Mara Patricia Castañeda le dieron una mala información sobre la salud del esposo de Edith González y que por ello hubo una queja.

"Esa información ya la sabíamos desde hace tiempo, pero esto no era verdad y evidentemente la familia del señor Lazo, pues se preocupó... Entonces por eso estoy aquí, les agradezco porque fue el programa "Hoy" donde dimos la noticia y es aquí donde no quisiera que el señor Lazo estuviera molesto con el programa "Hoy", sino conmigo y por eso le ofrezco esta disculpa pública", finalizó.

En su cuenta de Instagram, la periodista subió una imagen de González lamentando su muerte que sucedió el pasado jueves 13 de junio.

