Zacatecas.- Derivado del suicidio escalonado de dos jovencitas que eran estudiantes de una secundaria técnica en Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió dos carpetas de investigación para determinar si las adolescentes de 14 años de edad fueron inducidas a realizar un reto viral.

El fiscal Cristian Camacho manifestó la preocupación de estos dos casos que ocurrieron el pasado fin de semana, ya que los suicidios ocurrieron con 72 horas de diferencia y ambas jovencitas eran compañeras de la misma secundaria, por ende, se busca saber si se trató o no de un reto viral y si detrás hay personas responsables, ya que derivaría en un delito que pudiera alcanzar de tres a 10 años de prisión.

Por lo pronto, este caso ha impactado en la población estudiantil y padres de familia, ya que hay retos en redes sociales que consisten en simular un ahorcamiento y demostrar cuánto tiempo pueden soportar en dicha situación.

Hasta el momento no se ha dado mayor información del avance de la investigación, debido a que el tema es sensible y no se busca exhibir ni afectar más a las familias de las víctimas.

Cabe mencionar que en las mismas redes sociales, se tiene reporte de padres de familia que tienen a sus hijas en esa misma escuela y han mostrado preocupación, por ello, varias familias han buscado orientación psicológica para poder ayudar a orientar a sus hijas.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

- Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

* Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

* Hablar de ser una carga para otras personas

* Aumentar el uso del alcohol o las drogas

* Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

* Dormir muy poco o demasiado

* Aislarse o sentirse aislado

* Exhibir ira o hablar de vengarse

* Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

