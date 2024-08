Acapulco.— Desde hace mucho, Acapulco dejó de ser un lugar paradisiaco y se ha ido convirtiendo en una ciudad que la carcome la violencia, la impunidad y la pobreza.

En 2006 comenzó la espiral de violencia. La ciudad se hundió en asesinatos, desapariciones, ataques armados, extorsiones y desplazamientos forzados. Esto se volvió cosa de todos los días. El puerto perdió su brillo, cientos de negocios cerraron y la gran inversión se esfumó.

Por ejemplo, ya no está la discoteca Alebrije, que en 2013 apagó las luces, ni el restaurante El Olvido, ni la cadena California, ni Disco Beach, ni One Dolar; este puerto ya no es más el destino preferido de nacionales y extranjeros.

La violencia se ha vuelto algo cotidiano en el puerto. De enero al 27 de julio de este año han sido asesinadas 61 personas, según reportes oficiales. Archivo Cuartoscuro

De forma paralela, Acapulco arrancó con otra tendencia aterradora: se colocó como el municipio con más personas en condición de pobreza extrema en todo el país. Violencia y pobreza galopan a un ritmo vertiginoso, así como la impunidad y el olvido.

Entonces, ¿cómo se vive en una ciudad violenta y empobrecida?

Violencia y pobreza

En el Parque Papagayo, sobre la calle Manuel Gómez Morín, está arrumbada la principal biblioteca del turístico puerto.

El huracán Otis la destruyó, la convirtió en un cajón sin paredes, sin puertas, sólo hay muebles en mal estado amontonados. Ahí no hay ningún trabajador intentando ponerla en pie, reconstruyéndola; está en el olvido y no se sabe cuándo volverá a funcionar.

La escena sintetiza dónde están las prioridades. ¿Qué urge atender en Acapulco? ¿La violencia o la pobreza? La respuesta es inevitable: ambas.

Desde 2015 y hasta junio pasado, en Acapulco han asesinado a 6 mil 61 personas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2015 se registraron 872 homicidios dolosos; en 2016, 918; en 2017, 833; en 2018, 838; en 2019, 592; en 2020, 357; en 2021, 443; en 2022, 437; en 2023, 452 y en lo que va de 2024 suman 319.

Este año, la tendencia de homicidios dolosos va al alza, este es el semestre más violento en los últimos seis años y se ve en las calles. Hasta el 27 de julio, según reportes de la prensa local, en Acapulco han asesinado a 61 personas. En ese mes, las organizaciones criminales han perpetrado una carnicería: por lo menos 17 cadáveres desmembrados en las calles. Acapulco ahora está en medio de la violencia extrema.

En el Parque Papagayo, la principal biblioteca del puerto está en el olvido. El huracán O tis la destruyó y no se sabe cuándo volverá a funcionar. Foto: de Arturo de Dios de Palma. El UNIVERSAL

También está inmerso en la pobreza extrema. En los últimos tres informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se ubicó como el municipio con más personas en situación de pobreza extrema en todo el país.

En el reporte de 2010 el Coneval informó que 108 mil 841 personas en Acapulco estaban en situación de pobreza extrema. En 2015 reportó una disminución: 93 mil 513, y en 2020 la pobreza extrema se disparó a 126 mil 672 personas que no cuentan con los ingresos suficientes ni para cubrir su alimentación.

En ese mismo reporte el organismo público indicó que en el puerto había 394 mil 861 personas en situación de pobreza. El último censo del Inegi contabilizó 779 mil 566 habitantes; lo que se traduce en más de la mitad de la población de Acapulco en situación de pobreza y pobreza extrema.

El próximo año, cuando el Coneval publique el siguiente reporte, el resultado para Acapulco puede ser peor. En octubre de 2023 el huracán Otis, categoría 5, fue devastador, sobre todo para esa franja donde habitan los más pobres.

Inviable para habitar

Durante 20 años, Acapulco ha sido gobernado por el PRD, por el PRI, por MC, nuevamente por el PRD y las dos últimas administraciones por Morena y el siguiente gobierno volverá a ser de Morena.

La ciudad se ha deteriorado, cada vez es más hostil, casi nada funciona: ni la recolección de basura, ni la distribución del agua potable, la vialidad y el transporte público son caóticos, sin empleos dignos, sin hospitales ni escuelas suficientes. Estamos ante una ciudad que cada vez se vuelve más inviable para habitarla.

Gabino Solano Ramírez, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), plantea que algunas de las causas que tienen a Acapulco hundido son: la pobreza y la marginación, la violencia y políticos que no generan ninguna expectativa.

“Acapulco es marginal, con una mano de obra muy grande, la tasa de desempleo muy alta, el promedio de ingreso es de los más bajo del país. Una ventaja es que los costos también son bajos, sino no se podría vivir”, señala el investigador, quien hace unos años fundó la maestría en Estudios de Violencias y Gestión de Conflictos.

Agrega que “eso ha provocado que no haya una industria, que no haya una clase empresarial, que no haya una innovación en la cadena productiva. Los profesionistas que quieren ascender tienen que salirse del estado”.

Sumado a esto, dice Solano Ramírez, en el puerto se ha sistematizado un mercado ilegal y las organizaciones criminales se apropiaron del territorio. Eso lo complica todo.

“No hay condiciones seguras para que se instalen empresas. Las grandes cadenas pueden hacer frente de mejor manera. Las posibilidades de tener un negocio local próspero son limitadas. generar ingresos en Acapulco cada vez es más complicado”, advierte.

A la pregunta de ¿por qué no se le invierte al puerto? ¿Por qué han preferido dejarlo? El analista responde que lo que jala es el gran capital y al gran capital Acapulco dejó de interesarle, ahora están en Cancún, Los Cabos, las empresas extranjeras se fueron. La pregunta sería ¿qué significa Guerrero para el país? En términos de historia muchísimo, en términos prácticos, muy poco.

Parte del problema, Solano Ramírez lo ubica en el gobierno. Dice que hay una marginación institucional donde poderes fácticos como las organizaciones criminales y los caciques toman relevancia que impacta en la funcionalidad de la ciudad.

“El atraso tiene que ver con nuestras élites políticas. No vemos políticos con ideas sensatas, aplaudibles. (...) Uno piensa en un gran acuerdo para pensar qué hacer con la violencia, con la reorganización del turismo, el transporte, pero no. Hay que revisar los liderazgos que tenemos y de verdad no son esas figuras que vayan a sacar adelante al puerto, no tienen ese alcance, no son figuras nacionales”.

Acapulco necesita una cirugía mayor, se tiene que ver cómo le llevan servicios a la población, hay una inviabilidad de la ciudad y si no se atiende se va a ir vaciando. Ahora con Otis mucha gente se fue. El vaciamiento ya comenzó con la violencia y ahora con Otis se va a recrudecer. Esa inviabilidad va a generar migración. Se requiere un acuerdo local y una decisión nacional.