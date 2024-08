Acapulco.— Desde que comenzó la violencia en este municipio han pasado tres sexenios, el de Felipe Calderón Hinojosa (PAN), el de Enrique Peña Nieto (PRI) y el actual, de Andrés Manuel López Obrador (Morena).

Los tres atendieron a Acapulco igual: llenaron las calles de militares. El resultado, el mismo.

A diferencia de Calderón y Peña, López Obrador ofreció combatir la violencia desde las causas: la pobreza, el desempleo, garantizar los servicios de salud y educación. Eso no ocurrió. Acapulco sigue con dos hospitales generales, donde la atención es universal, para casi 800 mil habitantes, pero sólo cubren una parte de la población, toda la zona poniente está desprotegida. Tiene sólo un centro cultural, que intentaron convertir en cuartel para la Guardia Nacional, pero la resistencia de la comunidad cultural lo impidió.

Lee también: Violencia y pobreza, otros huracanes que golpean a Acapulco

En marzo inicio la construcción de 20 cuarteles para albergar a 10 mil soldados que de forma permanente vigilarán el puerto Foto: Arturo de Dios Palma EL UNIVERSAL

Para los jóvenes sólo hay dos unidades deportivas, y las principales bibliotecas, la del Parque Papagayo y la del Zócalo, están en ruinas tras el paso del huracán Otis.

Las carencias ahí siguen: 123 mil 241 personas tienen rezago educativo; 281 mil no tienen acceso a los servicios de salud; 419 mil 866 acapulqueños no pueden acceder a la seguridad social; 130 mil 963 viven en espacios inadecuados, sin la calidad necesaria; 220 mil 919 no tienen servicios básicos en sus viviendas y 262 mil 349 carecen de una alimentación nutritiva y de calidad, de acuerdo con el Coneval y el Inegi.

Tras el huracán Otis, López Obrador ofreció ayuda que ha sido insuficiente para reconstruir la ciudad. Sin embargo, en marzo comenzó con la construcción de 20 cuarteles para albergar a 10 mil soldados que de forma permanente vigilarán el puerto.

Además, se construyen dos unidades habitacionales con 660 viviendas para la GN. Apenas el 19 de julio terminó la construcción del primer cuartel en la zona suburbana del puerto, en Llano Largo.

Desde noviembre están desplegados 10 mil soldados de la GN por todo Acapulco. Además, el 16 de julio llegaron 500 soldados del Ejército a reforzar la seguridad, ante el repunte de la violencia.

Lee también: Con Juntos Pintamos Acapulco buscan renovar la imagen del puerto tras el paso de "Otis"

Pero no son los únicos, en Acapulco hay presencia permanente del Ejército y la Marina. El puerto es sede de la Novena Región Militar, de la 27 Zona Militar, del 56 Batallón de Infantería, de la Base Aérea Militar y la Décimo Segunda Región Naval.

Todos recorren la Costera Miguel Alemán, pero los asesinatos no paran y este año van en aumento.

En estos meses, el papel de la GN ha sido cuestionado. El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers Jiménez, considera que su papel se limita a observar y recoger cadáveres.

“Yo creo que aquí se debe aplicar mano dura en todo y que la Guardia Nacional deje de estar de simple observadora, porque esto se está saliendo de las manos”, dijo.

Fernando Terrazas Baños de la organización Guerrero es Primero, una red de organizaciones de la sociedad civil que nació en 2015 a raíz de la violencia e inseguridad que se viven en el puerto, considera necesario los equilibrios: sí cuarteles, pero también bibliotecas, canchas, centros deportivos, culturales, espacios de esparcimientos, de distracción, de formación, más escuelas, más espacios comunitarios.

Lee también: Acapulco, dantesco y fuera de control

Sin cese a la violencia

¿Qué pasa?, ¿por qué pese a una fuerte intervención militar la violencia no cesa en Acapulco?

Acapulco está roto: sus sistemas de seguridad están desmantelados, la impunidad impera y el tejido social está desgarrado.

Gabino Solano Ramírez, es académico e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Hace unos años fundó la maestría en Estudios de Violencias y Gestión de Conflictos.

Considera que toda estrategia que aplique el gobierno federal con la GN no tendrá resultado si no se conecta con una local. Pero de ahí viene el verdadero problema: en lo local no hay estrategia, incluso, no hay ni policía funcional.

Lee también: AMLO anuncia que se reforzará la estrategia de seguridad en Acapulco

“Veo que en lo local no hay una estrategia y así es difícil dialogar. El gobierno federal plantea sus prioridades pero en lo local no. Y eso complica todo porque cómo vas a dialogar si no tienes condiciones para hacerlo”, dice el investigador.

Ejemplifica: en Acapulco desde hace 10 años no hay un policía municipal. “Hay una nómina pero no opera como policía, no hace funciones de seguridad pública y como no hay algo local, lo asume la Federación. La GN se va a quedar corta si la estrategia no emerge de lo local, hay casos de éxitos, Monterrey y Coahuila donde constituyeron sus propias policías, las formaron, corrieron a todos y comenzaron de nuevo. Aquí no hay dinero ni para liquidarlos”.

Incremento de desaparecidos

Emma Mora Liberato es integrante del colectivo Familiares en Búsqueda de sus Desaparecidos de Acapulco. Busca a su hijo Alberto José Tellez Mora de 14 años que fue secuestrado el 20 septiembre de 2011 y hasta la fecha no tiene ningún indicio de dónde podría estar.

Mora Liberato conoce bien el terror que significa la desaparición y el terror de la impunidad.

Lee también: "Me rebasa en facultades", dice alcaldesa de Acapulco tras ola de violencia

—¿Por qué no se detiene la violencia en Acapulco?

—Porque prevalece la impunidad. La impunidad es el factor número uno, la corrupción es otro factor. La indolencia es otro. Y la negligencia de las autoridades que dicen abrazos no balazos. ¿En qué ha beneficiado esa política? La impunidad ha fortalecido a esos grupos, se sienten tan poderosos porque saben que no los van a detener.

La operación de las organizaciones criminales convirtió a Acapulco en un hoyo negro: hay cientos de desaparecidos, sobre todo jóvenes. Mora Liberato explica que los jóvenes de entre 16 a 24 años son los que más están siendo desaparecidos.

Jóvenes sin opciones son la carne de cañón de los criminales.

Y algo peor: su colectivo ha registrado que a partir de 2021 se está incrementando el número de mujeres que son desaparecidas. Niñas y jóvenes entre los 12 y los 18 años de edad. En Acapulco, dice, hay unos mil 533 personas desaparecidas.

A los desaparecidos sólo los buscan sus familiares, casi ninguna autoridad intenta localizarlos.

“Al inicio del gobierno de López Obrador nos reunimos los colectivos del país en Palacio Nacional. Nos dijo que no habría techo financiero para las búsquedas. Lo del techo financiero fue un engaño, no sé qué han hecho con el dinero, nos quitaron personal, un personal que capacitaron, que gastaron, los agentes del MP también los corrieron. A nosotros no nos sirve un personal que no tiene la capacitación”.

Lee también: Patrullan Acapulco con drones para disuadir y disminuir la violencia e inseguridad

Sanar el tejido social

—¿Hay alguna salida?

— Se necesita primero sanar en lo social. En Acapulco se ve lo visible: el asesinato, la desaparición, la extorsión, el asalto pero hay otras violencias que no visibilizamos, una anclada al subdesarrollo social, cultural, la violencia de género, la violencia contra los niños, la violencia de no poder acceder al servicio de salud. Si la gente pobre está más ocupada en cubrir sus necesidad ¿quién va a participar en el espacio público? No hay posibilidad si todo el tiempo tenemos que trabajar para comer”, dice el investigador de la UAGro, Solano Ramírez.

Para Terrazas Baños el tejido social en Acapulco está roto y la desconfianza predomina. Recuperar estas dos variantes pueden ser las salidas que necesita el puerto para que los índices de violencia bajen.

—¿Qué no se está haciendo?

—Ha dejado de haber convivencia en las colonias y solidaridad en Acapulco. No se han construido mecanismos de confianza y éstos deben ser reforzados por las autoridades, por el gobierno federal, estatal y municipal. La sociedad debe pensar en formas de recuperar las acciones comunes en las colonias. Son formas muy territoriales, muy pegadas a uno que generan otros niveles de confianza, es una escala micro, y esto puede desactivar que jóvenes sean captados por los criminales.