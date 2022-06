“Violencia se combate con estrategia”: Padre Aguilar

Hay que combatir la violencia con estrategias eficaces, pues no son suficientes los abrazos, señala José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México.

“Combatir la violencia e inseguridad debe ser una prioridad de todo gobernante, y para ello no son suficientes las promesas o palabras, no son suficientes los abrazos, se necesitan estrategias que den resultados con números claros y casos resueltos”, dice el padre José de Jesús Aguilar.

“No soy experto en números, pero la información que se muestra diariamente en las noticias es algo preocupante. La gente sale de su casa con miedo a ser asaltada en la calle o en su medio de transporte. No pedimos sólo el cuidado y seguridad para los sacerdotes, sino para todos. Pedimos el cuidado y la seguridad para todas las personas sin importar si son niños, jóvenes, mujeres, migrantes, campesinos, extranjeros, sacerdotes o lo que sea”, reitera.

El clérigo menciona que durante un tiempo se decía que las muertes eran el resultado de luchas entre grupos del narcotráfico que buscaban el poder y que sólo ellos eran los afectados, pero en estos momentos cada vez más hay más víctimas que no forman parte de estos grupos y que son personas inocentes.

“Es cierto que las muertes de los sacerdotes nos duelen, pero no son la únicas muertes que duelen e indignan, por eso no pedimos sólo el cuidado y seguridad para los sacerdotes sino, como todos los ciudadanos lo exigen, pedimos el cuidado para todas las personas (...) porque todo gobierno tiene que preocuparse de custodiar la vida de sus ciudadanos”, dice.

El ministro religioso también resalta la importancia de que no haya impunidad en el asesinato de los dos padres jesuitas asesinados el lunes pasado en Chihuahua, al tiempo que pide se brinde atención a los niños y jóvenes para que no caigan en las redes de la delincuencia.

“Se necesita que no haya impunidad para los culpables, que haya un juicio bien realizado. No sólo es importante un castigo a los criminales, sino que se busque la forma de ayudarles a que se reintegren a una sociedad con valores, las cárceles no son la mejor forma de resolver (...) se requiere atención a niños y jóvenes que al no tener oportunidades, pueden caer en la delincuencia”.