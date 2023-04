Monterrey.- Una pareja que disfrutaba de una fiesta en el municipio de Escobedo no se percató que su hijo de apenas dos años de edad salió a la calle en horas de la madrugada, aunque para su fortuna fue visto por policías municipales que lo resguardaron.

Sus progenitores acudieron horas después a buscarlo a las oficinas de la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; pero no fue posible la entrega del infante porque no pudieron acreditar su parentesco consanguíneo, ya que al parecer todavía no lo tenían registrado.

El Gobierno Municipal de Escobedo informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a auxiliaron a un bebé de dos años de edad que deambulaba por la madrugada del martes en calles de la Colonia Infonavit Monterreal.

Se detalló que los oficiales policiacos realizaban su recorrido a bordo de la unidad 898 por calles de la citada colonia cuando al transitar por el cruce de avenida Paseo de La Amistad y Cerrada de la Luz observaron al menor caminando solo.

“Los oficiales bajaron de la unidad para revisar al menor, y al constatar que estaba solo procedieron con el protocolo de resguardo”, acto seguido realizaron un recorrido en el sector para tratar de ubicar la vivienda donde residían los familiares del niño, sin lograr su objetivo, ante lo cual lo trasladaron a las oficinas de la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Horas después, se asentó en un boletín de prensa, cuando se realizaban trámites de recepción del niño, llegó a la UNAVI una pareja que aseguraron ser los padres del menor.

Los padres no pudieron comprobar que el niño era de ellos

La pareja, con residencia en Guadalupe, comentó que se hallaban en una fiesta en un domicilio aledaño al sitio en donde los preventivos encontraron al infante; pero no se dieron cuenta en qué momento salió a la calle.

Sin embargo, debido a que no presentaron documentación oficial y que, al parecer el niño aún no es registrado, quedó bajo el resguardo en la Secretaría de Seguridad y más tarde el menor fue llevado al DIF Municipal mientras se llevan a cabo las diligencias para la acreditación de paternidad por parte de la mencionada pareja.











