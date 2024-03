El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruíz Contreras, manifestó que no se puede descartar que el asesinato de Fernando “El Tiburón” Medina sea una venganza por los hechos que aparecen en un video viral en donde golpeó a un menor de edad en un Subway, pero no por parte de la víctima sino por parte de otras personas, puesto que posterior a que se conoció el video, en redes sociales hubo un sinnúmero de amenazas en contra del hoy occiso.

Ruíz Contreras manifestó “están avanzando las investigaciones, me ha retroalimentado el Comisario de la Policía de Investigación respecto de los hechos ocurridos, estamos muy avanzados”.

Lee también Salinas Pliego lanza pregunta tras asesinato de "El Tiburón": "¿deberíamos reír o llorar?"

No obstante, cuestionado si este hecho pudiera estar vinculado a los hechos suscitados en el Subway de la Avenida Rutilo Torres en la capital potosina a mediados del año pasado, el Fiscal sostuvo que no se pudiera descartar, pero no por parte del menor, sino de otras personas.

"Hasta en tanto se generen las condiciones para dar un resultado óptimo, ya se verificará si descartamos o no esta inquietud… tenemos todas las líneas de investigación necesarias, no se descarta ninguna”, indicó.

Al respecto de si hay alguna cámara de videovigilancia cercana al lugar de los hechos que pudiera dar indicios sobre cómo se llevó a cabo el atentado en contra de “El Tiburón”, Ruíz Contreras aseveró que esa es información que solamente tiene la Policía de Investigación, de igual manera aseveró que aún no le han presentado de manera formal la versión de que se encontraros dos calibres distintos en el lugar de los hechos.









