Guanajuato, Gto.- Una tromba que azotó esta capital convirtió los túneles en ríos y arrastró vehículos con personas a bordo que pedían ayuda, ante el asombro de visitantes.

En la calle Subterránea Miguel Hidalgo los ocupantes de un vehículo color negro vivieron momentos de angustia al ser jalados por la corriente, sin poderlo controlar. El agua les llegó al nivel de las ventanillas.

Otros autos quedaron cubiertos por el agua. Los cuerpos de rescate del municipio se sumaron para neutralizar los riesgos a causa de la tormenta que se registró en la zona de La Cañada.

En una alerta ciudadana, el alcalde Alejandro Navarro recomendó no salir de casa si no es necesario.

Tromba en Guanajuato. Foto: Especial

Protección Civil y Bomberos implementaron un operativo de inspección y monitoreo, y reportaron que “hasta el momento no se registran personas lesionadas o atrapadas”.

En la calle Subterránea, el agua alcanzó un nivel considerable a la altura de las instalaciones del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG).

“Evite salir de casa si no es necesario. Los cuerpos de emergencia están trabajando y, en caso de emergencia, llame al 9-1-1 o al 473-148-14-60”, publicó el alcalde.

Exhorto a la comunidad a mantener la calma.

En un comunicado, el Gobierno Municipal informó esta noche que gracias a la oportuna intervención de las autoridades, el nivel del agua ha descendido poco a poco en la Subterránea.

No obstante, reiteró el llamado a la ciudadanía a no tomar dicha vialidad mientras no se garanticen condiciones de circulación segura.

jf