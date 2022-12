Tres homenajes para un gobernador

Puebla.— El silencio se rompió con el ulular de las sirenas que anuncian la llegada del cortejo fúnebre.

En las calles del Centro Histórico de Puebla un grupo de ciudadanos se juntó para dar el último adiós al gobernador Miguel Barbosa Huerta (Morena), quien falleció el martes a los 63 años.

Fueron los funerales de Estado del gobernador de la entidad, que en los últimos cinco años ha tenido cinco gobernadores.

Además de ser homenajeado por el Congreso y el Poder Judicial locales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó al reconocimiento público.

El Legislativo

El primer homenaje fue en la sede del Congreso local, donde diputados de la 61 Legislatura rindieron un tributo de cuerpo presente al gobernador Barbosa, quien murió un día antes de presentar su Cuarto Informe de Gobierno en ese mismo recinto.

El cuerpo del gobernador fue recibido con música de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Pública, que interpretó Hoy toca ser feliz, del grupo español El Mago de Oz, y cuya letra versa: “Cuando un sueño se te muera / O entre en coma una ilusión / No lo entierres ni lo llores / resucítalo”.

Ahí, en el pleno del Congreso —convertido en capilla ardiente— el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Sergio Salomón Céspedes (Morena), destacó que el legado transformador de Miguel Barbosa significó devolverles la dignidad a los campesinos, a los trabajadores, a la gente.

También envió un mensaje de tranquilidad a los poblanos: “No debe de existir incertidumbre. Este Congreso está constituido para ser garante de legalidad, estabilidad y honestidad en lo que venga hacia adelante, no debe de haber miedo ni zozobra. La mejor forma de preservar el legado de Barbosa es dándole continuidad a su propósito transformador”, dijo.

A su salida, el féretro fue despedido con aplausos y arengas de ciudadanos y trabajadores gubernamentales: “¡Gobernador, gobernador!”.

Ahí entre el barullo de las sirenas se escuchó la voz de una mujer que dio aliento a la señora Rosario Orozco Caballero, viuda de Barbosa, y a su familia.

“Chayito, el pueblo está con usted”, dijo en tono de pésame, a lo que doña Rosario Orozco respondió con un saludo.

Fuerte, estoica —como solía hacerlo con Barbosa—, ella caminó por la calle 5 Poniente junto con sus hijos, María del Rosario y Miguel Barbosa Orozco, visiblemente conmovidos.

El Judicial

Alrededor de las 10:10 de la mañana inició el segundo homenaje de cuerpo presente, ahora en la antigua sede del Tribunal Superior de Justicia. Ahí, el magistrado Joel Sánchez Roldán destacó que Barbosa fue un guerrero “de espíritu indomable” que se ciñó siempre por el gran amor que tuvo para su familia, sus amigos y con probidad en el ámbito de sus funciones públicas.

“Pero sobre todo era una persona noble y sencilla dispuesta a ayudar a quien más lo necesita, pues una de sus frases sintetiza todo lo que lo caracteriza: ‘Yo no me canso, yo no me rajo, yo no me abro. Hasta donde tope y a lo que tope’, que cumplió hasta el último momento del servicio público”.

El traslado del cuerpo fue en una carroza blanca, que recorrió a baja velocidad las calles de Puebla, escoltada por patrullas que sonaban sus sirenas.

El Ejecutivo

En Casa Aguayo, la carroza se detuvo porque un mariachi y una banda de música ya lo esperaban para entonar las canciones favoritas del gobernador: El Rey, Hermoso cariño y Qué chula es Puebla, entre otras.

Llegaron las corcholatas presidenciales. La primera fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien abrazó a la señora Orozco; luego, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard.

También estuvo el director del IMSS, Zoé Robledo, su “hermanito” y de los más cercanos a Barbosa cuando era senador y militaban en el PRD, así como los titulares de Defensa, Marina, Seguridad, Guardia Nacional, Trabajo y Energía, entre otros.

“Hizo un buen gobierno”: AMLO

En su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias al pueblo “progresista de Puebla” y destacó que el también exsenador realizó un buen gobierno y siempre trabajó en coordinación con su administración.

“Puedo asegurar que hizo un buen gobierno, trabajamos juntos. Era tan afín a nuestra causa que fue el primero en hablar que debíamos de hacer una marcha, y ya había convocado. Yo sólo pensaba en un informe, pero ya ven cómo son nuestros adversarios, muy provocadores, y se convocó a la manifestación, a la marcha, pero la iniciativa original fue de Miguel”, expresó.

En su intervención, el Mandatario aseguró que Barbosa ganó en la elección a gobernador de 2018, pero hubo “fraude” y después se dio otra “oportunidad” —tras la muerte de la gobernadora Martha Alonso (PAN), a quien no mencionó— y ganó.

Cuando se retiró la clase política, Casa Aguayo se abrió como capilla ardiente para que los poblanos se despidieran de su gobernador.