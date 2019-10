Tras 27 días en huelga de hambre, liberan a activista oaxaqueño

Tras 27 días de huelga de hambre, el activista oaxaqueño Miguel Ángel Peralta Betanzos salió libre la madrugada de este martes del penal de Cuicatlan, en la región Cañada.

Miguel estuvo preso durante 4 años, 5 meses y 15 días, acusado de asesinar al hermano de la actual diputada morenista Elisa Zepeda y a una policía.

Antropólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), había sido condenado a 50 años de cárcel tras su presunta participación en 2014 en una turba en el pueblo de donde es originario Eloxoxhitlán de Flores Magón, Oaxaca.

La madrugada de hoy, el activista logró su “libertad absolutoria” luego de un proceso que organizaciones civiles han calificado de irregular por tratarse de delitos fabricados por la familia Zepeda Lagunas "en un intento por desarticular la organización comunitaria".

A través de redes sociales, la página Miguel Peralta Libre dio a conocer que su salida de prisión se dio luego de una campaña para exigir justicia para el antropólogo, a quien consideraban un preso político.

"A pesar de esta buena noticia aún existe riesgo a su seguridad, existen antecedentes del actuar de la familia caciquil Zepeda que lo ponen en riesgo. Por lo que pedimos estar al tanto de su seguridad y responsabilizamos a la diputada Elisa Zepeda de cualquier daño a nuestros compañeros", informaron.

Durante su tiempo recluido, activistas y la familia de Miguel han denunciado que se cometieron diversas omisiones, como que no se presentaran los testigos a declarar, pero sobre todo que en el expediente no aparecía su nombre, si no de otro acusado y que Miguel no estuvo presente en su audiencia final en 2018, el mismo año que Elisa Zepeda, la principal acusadora, se convirtió en diputada de Morena.

Luego de que se resolvió que al no permitirle estar en su audiencia se había violado un derecho fundamental, se determinó reponerla el 12 de septiembre, pero finalmente pudo realizarse hasta el 19. Desde ese día se declaró en huelga de hambre y se inició la campaña en redes sociales para exigir su liberación, la cual recibió apoyo nacional e internacional.

Sobre los hechos la diputada morenista Elisa Zepeda condenó la liberación y a través de un comunicado y lamentó que la violencia contra las mujeres vaya de la mano de la impunidad, pues la diputada en repetidas ocasiones, asegura que en aquella turba, Peralta Betanzos la golpeó a ella y a su madre hasta darlas por muertas.

"Frente a mis ojos la justicia se desvanece en Oaxaca, estos mismos ojos que vieron el asesinato de Gustavo Estrada y de mi hermano Manuel Zepeda".

Aseguró que su liberación es un "agravio y desaliento para las mujeres de Oaxaca que luchan porque la violencia feminicida no camine de la mano de la impunidad".

También dijo que sobre Miguel no se habla de su relación con el exgobernador Ulises Ruiz y personajes del priismo que en 2006 participaron de forma directa en el conflicto en Eloxoxhitlán de Flores Magón.

Además, responsabilizó a las autoridades estatales, a la presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca, María Eugenia Villanueva y al juez Modesto Isaías del peligro que, afirmó viven ella y su familia.

Por este caso, otras siete personas permanecen presas en el penal de Ixcotel.

maf