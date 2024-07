Tijuana.- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, excluyó a la regidora Claudia Casas, a quien le impidió usar el elevador de presidencia mientras que el resto de los ediles si tienen permitido usarlo. Lo anterior generó una discusión entre regidores y la presidenta municipal, la cual quedó grabada en un video compartido en redes sociales.

En el video se observa cuando un grupo de regidores llega a la oficina de presidencia y al querer usar el elevador una guardia le informa a la regidora Claudia Casas, que no tiene permitido usar el elevador debido a “instrucciones superiores”. Una vez que los ediles se reunieron con la alcaldesa la cuestionaron por el incidente.

🔥🤨La presidenta municipal de Tijuana ahora también es guardiana de elevadores. 🫡Solo los elegidos pueden usar SU elevador. Nada como los políticos para recordarnos quién manda. 🙄 #Prioridades pic.twitter.com/uc4RUxScJx — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 19, 2024

"A la compañera Claudia no la dejaron utilizar el aparato por indicaciones no dijeron de quién, pero nos parece que es un acto de violencia", expresó la regidora compañera Mónica Vázquez. La presidenta municipal negó que se tratara de un acto de violencia. "No es un acto de violencia (...) El elevador de presidencia yo puedo designar quien lo utilice y quien no porque eso es, un elevador de presidencia que con mucho gusto comparto porque es presidencia que tiene sus facultades y tiene sus oficinas", explicó.

