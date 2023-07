TLAXCALA, Tlax.- La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas de Tlaxcala (FEPDNL), reportó la desaparición de un grupo de 14 migrantes, entre los que iban seis menores de edad y tres mujeres.

Las personas en condición de migración irregular transitaban por el municipio de Santa Cruz Tlaxcala y fue ahí donde, el pasado cinco de julio, se tuvo la última ubicación de ellos y ellas, según la información que hizo pública la FEPDNL.

De acuerdo con las fichas de búsqueda que emitió la fiscalía a partir del ocho de julio, están desaparecidos los niños Ian Haciel Servellon Sosa, de un año y tres meses; Yorlin Josue Mejía Orellana, de ocho años; y Yahir Estuardo Soto López, de 10 años; asimismo, los adolescentes Brayan Armando Mejía Orellana, de 13 años; Bladimir de Jesús Caracun Toc, de 12 años; y Darwin Obed Madrid Hernández, de 16 años.

Entre los desaparecidos también están las mujeres, Rosa Orellana Sosa, de 40 años; Génesis Dayesi Servellon Sosa, de 20 años de edad; y Llamilex Beralinda López Robles, de 26 años.

Es la segunda vez que se reporta la desaparición de migrantes en Tlaxcala

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala es una zona de tránsito de migrantes porque por allí cruza el tren que algunos de ellos usan para trasladarse hacia la frontera de México con Estados Unidos. Fue en ese lugar donde se registró la última ubicación de los 14 migrantes originarios de Guatemala y Honduras.

También están reportados como desaparecidos los varones identificados como Juan Miguel Mejía, de 57 años; Edwin Tomás Caballero Madrid y Saúl Fernando Cerrato Baquedano, de 23 años; y Kevin Omar Caballero Molina, de 18 años.

Se desconoce desde cuando estos migrantes ingresaron a Tlaxcala, estado que es zona de paso de ciudadanos centroamericanos que salen de su país por razones de pobreza e inseguridad para tratar de llegar a Estados Unidos.

Esta es la segunda vez que en la entidad se registra la desaparición de migrantes; en septiembre de 2021, las autoridades locales reportaron la desaparición de cinco menores de edad que igual tuvieron su última ubicación en la zona de la ex fábrica de San Manuel, del municipio de Santa Cruz Tlaxcala; sin embargo, en ese entonces ya no hubo reporte sobre si fueron localizados o no.

