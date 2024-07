Navojoa, Sonora.- La Fiscalía de Sonora informó que judicializó un caso sobre probable maltrato animal contra una persona que llevaba colgada de una cadena y arrastrando con el auto a una perrita que posteriormente se reportó muerta.

Por su probable responsabilidad en el delito de maltrato o crueldad animal en agravio de la canina “Micha”, conocida como “Patitas”, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) judicializó y obtuvo una orden de aprehensión contra Marcela Trinidad “N”, pero no pudo ser detenida al presentar un amparo.

La mujer figura en la carpeta de investigación como la presunta conductora de un vehículo sedán azul con vidrios polarizados en el que el pasado 6 de julio se observó a un canino con una soga al cuello colgando de una ventana, hecho que fue difundido en Facebook e Instagram al día siguiente.

Denuncia viral. "Esta persona, el día 6 de julio, a las 7.36 aproximadamente por la zona de La Joya llevaba arrastrando un perro encadenado del cuello desde la ventana de su carro y al avisarle lo que pasaba, se mostró burlesca y consciente del hecho. Favor de compartir para que no quede sin castigo alguno está terrible falta de humanidad".

Tras realizar diversos actos de investigación y recabar información sobre los hechos, la Fiscalía de Sonora comunicó que se determinó la probable responsabilidad de Marcela Trinidad “N” en la muerte de “Micha”.

A la perrita se le practicó la necropsia después de que su dueño la entregara al agente del Ministerio Público, estableciendo la causa de muerte por traumatismo laríngeo externo por tracción con lazo y ahogamiento.

El 16 de julio pasado, los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron un cateo en el domicilio de la presunta responsable ubicado en Huatabampo, sin embargo, no fue encontrada ahí; posteriormente, se ubicó en otra vivienda, pero al intentar capturarla presentó un amparo otorgado por juez federal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene las investigaciones del caso, reafirmando su compromiso de erradicar la crueldad y el maltrato contra los animales, actos que ofenden profundamente a la sociedad.

Un lamentable descuido asegura la imputada

Luego de los hechos Marcela, la mujer acusada de maltrato animal, el pasado 11 de julio, emitió un comunicado a la sociedad sonorense y a las autoridades donde pide disculpas por el dolor y la indignación que provocó de manera involuntaria.

Comentó que el 11 de julio de 2024 se presentó en las oficinas de la Agencia del Ministerio Publico Especializada en Delitos de Abigeato y Delitos contra la Ganaderia, en Navojoa, "con la intención de declarar sobre los lamentables hechos en los que estoy envuelta por un lamentable descuido de mi parte, y que llevó a la muerte de mi perrita 'Micha', una cachorrita que estaba por cumplir un año de edad".

"Sin embargo, en dicha oficina no recabaron mi comparecencia, solo recibieron mi escrito donde señalo las formas y lugares en que pueden localizarme durante el proceso penal, me gustaría rendir mi declaración pero aun no me han citado", expresó en el escrito el pasado 11 de julio.

"Aun así, me dirijo a ustedes sociedad sonorerse para manifestar que todo fue un lamentable descuido de mi parte, mi perrita 'Micha' era amada y cuidada, y aún sufro su partida".

"Les pido de corazón, que dejen de atacarme, dejen de amenazarme, temo por mi vida y la de mis hijos, pues ya me amenazaron con matarlos a ellos también, sin conocimiento de lo que realmente sucedió".

"Confío en que la Fiscalía General de Justicia me dará la oportunidad de esclarecer los hechos y aportar mis pruebas, pues quiero probarles que mi perrita era amada y que todo fue un lamentable accidente", expuso la imputada.

