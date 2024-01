Culiacán.- En el 2023, Sinaloa fue el estado que más recursos económicos destinó a la educación, pues invirtió alrededor del 44 por ciento de su presupuesto.

Así lo informó la Organización Política Colectiva, la cual colocó a Sinaloa como la segunda entidad federativa, de entre las 32 que hay en México, que más recursos destinó al desarrollo social.

Por ello, el gobernador Rubén Rocha Moya, comentó que su administración destinó el 62.96 por ciento de su presupuesto al desarrollo social, y en ese mismo porcentaje, el 43.92 fue al ramo educativo que convierte a la entidad como el estado que más dinero invirtió a este sector.

Explicó que las universidades públicas estatales e institutos de educación media superior no generan recursos propios suficientes para su funcionamiento, por lo que requieren del apoyo del gobierno.

Como es la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES), la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN), la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMYS), el sistema del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES).

Por citar unos ejemplos, misma situación de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) y de la propia Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Dijo que “somos el primer estado que más le ha invertido a la educación en el país, somos el segundo que más le ha invertido en el tema social, Colima está primero”.

Rocha Moya (Morena) aseguró que una gran parte de este recurso es lo que se aporta a las universidades, y refirió que no hay un solo estado en México que haya otorgado el recurso que su gobierno destinó a la educación.

Asimismo, hizo alusión al apoyo que dio a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que cumpliera sus compromisos de pago de fin de año, como fue el aguinaldo y las dos quincenas de diciembre para sus trabajadores.

“Lo grande, grande, es lo que nosotros aportamos a las universidades, y ustedes se han dado cuenta de cuánto les hemos dado en diciembre y enero, búsquenme un estado del país que les haya dado el recurso que nosotros les hemos dado hoy”, aseveró.

Y refirió que durante diciembre próximo pasado, su gobierno consiguió de la Federación 200 millones de pesos para que la UAS pagara el aguinaldo a sus trabajadores, y su gobierno aportó otra cantidad igual de 200 millones de pesos.

Además, de 70 millones de pesos más para cerrar el año, es decir, pagar la segunda quincena de diciembre.

También, en el 2023 también se gestionó recursos extraordinarios de 550 millones de pesos para la UAS, para que solventara un déficit financiero, apoyo que estuvo compuesto a partes iguales, 275 millones de pesos del Gobierno Federal y 275 millones de pesos del Gobierno del Estado.

“Fueron 470 millones de pesos –para diciembre-, el año pasado fueron 550 millones de pesos, conseguí del Gobierno Federal 275 y hablé directamente con el presidente –Andrés Manuel López Obrador- en los dos años, y 275 les dimos nosotros.

En primer lugar, no se registra un dato similar en Sinaloa de gobierno alguno y este año en particular no hay ningún otro estado que tenga esa aportación a la universidad”, reiteró.

