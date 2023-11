Con la captura de Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”, jefe de la seguridad de los hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo Guzmán”, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa exhortó a la ciudadanía no difundir mensajes no confirmados, ya que no tienen indicios de incidentes o actos de violencia relacionados con dicha acción.

Pidió a la población que en caso necesario usar las líneas de emergencia en forma responsable para actuar en consecuencia ya que las corporaciones de seguridad trabajan en forma normal en Culiacán y en el resto del estado.

En un breve comunicado, la dependencia estatal, se refirió al operativo a nivel federal que se implementó en la capital del estado, con el objetivo de detener a una persona relacionada con la delincuencia, acción que no ha trastocado la tranquilidad.

Lee también Capturan a "El Nini", jefe de seguridad de "Los Chapitos", tras fuerte operativo en Culiacán

Cae el "Nini", jefe de seguridad de "Los Chapitos"

La detención del “Niní”, en una residencia de la calle Villa de Choix, en el fraccionamiento Colinas de las Riveras, en el sector habitacional de Santa Fe, en la parte norte de Culiacán, motivó que la seguridad en tornó al centro penitenciario y al complejo de seguridad fuera reforzada.

Pérez Salas, considerado jefe de la plaza de Culiacán del Cartel de Sinaloa y jefe de seguridad de los hijos del “Chapo Guzmán” fue sorprendido por fuerzas federales, descansando en una residencia del sector Santa Fe, por lo que al percatarse del operativo este subió a la azotea, con escasa ropa e intento huir por los techos.

Con elementos de la Guardia Nacional y la Marina que coparon con varias unidades artilladas y el respaldo de dos helicópteros, solo realizaron dos disparos para disuadir a Néstor Isidro de su intento por huir por las azoteas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc