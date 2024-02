Cuernavaca, Mor.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco condenó el ataque perpetrado al vehículo propiedad del periodista Andrés Salas en el municipio de Cuautla, donde viajaban su hermano que resultó lesionado y al momento se encuentra estable y su chofer, que lamentablemente perdió la vida.

Salas es director del portal digital Noticias de Cuautla, cuya especialidad de cobertura es la nota roja desde hace cinco años en la región oriente del estado, donde se ha acentuado la violencia entre grupos delictivos. “Es un ataque a la libertad de expresión, contra el gremio. Nosotros no somos delincuentes, solo decimos lo que ocurre y acontece. No somos de un grupo (delictivo) o de otro”, afirmó el periodista.

Lee también: Atacan a balazos a director de portal digital Noticias de Cuautla

¿Seguirás transmitiendo?, le preguntaron.

“Si yo guardo los micrófonos quién va a decir la verdad”.

¿Pese al riesgo lo vas a enfrentar?

“Primero le pido garantías a la autoridad para que pueda salir. Me tienen en un lugar resguardado pero no puedo vivir mi vida así. Nací en Cuautla y no quiero irme de mi casa”, sostuvo.

Por las características del atentado, dijo el periodista, es muy claro que el objetivo era asesinarlo pero el plan fue frustrado porque en ese momento no viajaba en el vehículo.

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) informó que al arribar al sitio del atentado, los elementos de la Policía Morelos observaron un vehículo color negro marca Chevrolet tipo Captiva con permiso para circular, y al interior dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, por lo que de inmediato solicitaron los servicios médicos para su traslado y atención.

Leer también: ¿Quién es Yolanda Caballero, periodista que sufrió ataque en Tijuana?

Asimismo, acordonaron el lugar para preservar la escena de los hechos y desplegaron un operativo de búsqueda para la localización del o los presuntos responsables.

En este mismo sentido, el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Morelos, perteneciente a la Secretaría de Gobierno, se puso en contacto con el periodista para otorgarle apoyo a través de la CES, además de notificar los sucesos al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas federal, cuyos integrantes contactaron al periodista.

Por su parte el gobierno estatal hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para dar puntual seguimiento a la investigación para que este hecho no quede en la impunidad.

El ataque recibió la condena de las precandidatas al gobierno de Morelos, Margarita González Saravia y Lucía Meza Guzmán.

“La libre expresión no puede ser coartada de ninguna manera. Nos solidarizamos con Andrés, exigimos que este hecho sea investigado y juzgado con toda la firmeza de la ley. En el Morelos que soñamos hay garantías para que todas y todos ejerzan su labor con libertad y sin miedo”, escribió González Saravia en su cuenta de X, antes Twitter.

Leer también: La epidemia de violencia contra periodistas en México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/rmlgv