Pachuca. Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia de 60 años de cárcel en contra de tres sujetos, quienes fueron señalados como responsables de un multihomicidio de siete albañiles, ocurrido el año pasado en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, en febrero del 2022 se alertó sobre disparos de arma de fuego, en un domicilio registrado en la colonia Militar, del municipio de Mineral de la Reforma.

Al lugar irrumpió un grupo de sujetos armados durante una reunión que realizaban varios albañiles, quienes fueron acribillados. En el lugar, seis personas perdieron la vida y una más falleció en el hospital.

Lee también Cuerpo de magistrade Ociel Baena y su pareja presentan heridas producidas por navaja: Fiscalía Aguascalientes

Durante las investigaciones se conoció qué el multihomicidio se trató por un hecho de narco menudeo, donde dos de los asistentes se encontraban involucrados. Sin embargo, los cinco albañiles restantes, no tenían ninguna relación delictiva.

Los presuntos responsables fueron identificados con las iniciales J. C. A. C., así como a A. A.M. y una más con iniciales E. S. Y. quienes fueron detenidos y presentados ante las autoridades, este día el juez de control, encontró los elementos suficientes para dictar sentencia condenatoria de 60 años de cárcel.

De igual manera, se informó que los tres sujetos, son originarios de Hidalgo y se encontraban en Pachuca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/rmlgv