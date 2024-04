Cuernavaca, Mor.- Jorge Michel Luna y Armando Sanders de Mendoza, el primero secretario de Hacienda y el segundo tesorero en el gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), fueron acusados de peculado y ejercicio indebido del servicio público por la Fiscalía Anticorrupción.

El cargo se debe a que presuntamente pagaron más de 31.5 millones de pesos a una empresa por supuestos servicios de cómputo, los cuales no se llevaron a cabo y el dinero utilizado no estaba etiquetado para ese rubro.

Los imputados son Jorge “N” exsecretario de Hacienda, Armando “N” y Carlos Alberto “N” quienes fungieron como tesoreros generales del Gobierno de Morelos en distintos periodos, así como Jorge “N” subsecretario de Presupuesto, Salvador “N” y Gerardo Luis “N”, quienes tuvieron a su cargo la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.

La Fiscalía Anticorrupción informó que aportó más de 300 datos de prueba vertidos en la audiencia entre los cuales destaca que en el gasto de los 31.5 millones de pesos, no hay evidencia de la presentación de servicios, no hay registro de existencia de los entregables y no se cumplió con la normatividad para la contratación, ya que se debió realizar una licitación pública por el monto pagado, además, se tomó el recurso de una partida destinada a apoyos sociales.

“Entre febrero de 2018 y agosto del mismo año, los ahora exfuncionarios públicos dejaron que se pagara la millonaria cantidad sin cumplir con los requisitos de la Ley, ya que no existió contrato, ni justificación de las 87 solicitudes de pago a favor de una empresa de servicios de cómputo, ya que no se cumplió con la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo de Morelos”, informó la Fiscalía.

En sus argumentos subrayó que los exfuncionarios causaron detrimento patrimonial porque el exsecretario de Hacienda dejó de observar que se cumpliera con la normatividad aplicable y distrajo de su objeto los recursos, ya que tenía la responsabilidad de controlar el presupuesto de egresos conforme a la normatividad aplicable.

Por su parte, la conducta de los extesoreros Armando “N” y Carlos Alberto “N” derivó en un presunto hecho delictivo porque debieron hacer los pagos conforme al presupuesto de egresos, ellos autorizaron las transferencias sabiendo que la contratación del servicio no estaba conforme a la Ley.

En tanto el exsubsecretario de Presupuesto Jorge “N” y los exdirectores Salvador "N" y Gerardo Luis "N" fueron omisos en revisar la documentación soporte para liberar el gasto, sin tomar en cuenta lo establecido en el presupuesto de egresos, omitiendo la revisión de la existencia de un contrato.

Por tales motivos, los exservidores públicos fueron imputados por peculado y ejercicio ilícito del servicio público y el Juez concedió 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.

