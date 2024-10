Monterrey, Nuevo León. – El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda rindió su Tercer Informe de Gobierno, en el que destacó logros en materia de economía, agua, transporte, seguridad, desarrollo social y medio ambiente.

Durante su discurso, el mandatario estatal hizo un llamado a la reconciliación y a cerrar filas para beneficio de los ciudadanos y el Presupuesto para la entidad.

“No hay crisis, no hay obstáculo, y no hay reto que la gente de Nuevo León, que las familias neolonesas, no puedan sacar adelante, y ser su líder político, su Gobernador y llegar a la mitad con estos logros, no me queda más que decirles muchas gracias.

Les pido que me ayuden, que cerremos filas, a los nuevos alcaldes, no importa el color, estamos gobernando para Nuevo León, y a todos les digo que cuenten con Samuel García para sus municipios”, expresó el mandatario.

Al informe, que se llevó a cabo en el Showcenter Complex, en San Pedro, acudieron autoridades de su gabinete, alcaldes de Movimiento Ciudadano, ex gobernadores y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

Samuel García destaca logros de inversión extranjera. (27/10/2024) Foto: Especial

Economía e inversión

En materia de economía, Samuel García presumió la inversión extranjera de 68 billones de dólares en lo que va de su administración, así como la expansión de empresas que ya están instaladas en Nuevo León.

“Nuevo León es sin duda el motor económico de México, hemos salido al mundo a presumir todas las bondades que tiene Nuevo León, ubicación geográfica, su gente, los jóvenes que aprenden inglés, computación y que quieren trabajar en las mejores empresas.

Hemos logrado atraer inversiones históricas. Las empresas en Nuevo León, todas, sin excepción, se siguen expandiendo”, señaló García.

Agregó la inversión para la construcción de la Carretera La Gloria-Colombia, la Estatal 001 Norte, Autopista al Aeropuerto, el Nuevo Periférico y la Carretera Interserrana.

Combate a la crisis hídrica

En materia hídrica, Samuel García aseguró que su gobierno le hizo frente a la crisis de agua que se presentó durante el 2022, y que tras la tormenta tropical Alberto, el estado estuvo preparado para aprovechar el agua, y con ello, el llenado completo de las presas.

“El reto del agua ha sido el reto más difícil que me ha tocado lidiar y sortear. Cuando llegamos al Gobierno el director de Agua y Drenaje nos dijo en la transición que nos quedaban 45 días de agua, estaba El Cuchillo agotado, Cerro Prieto seco y La Boca en un 30 por ciento.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, durante su Tercer Informe de Gobierno 27 de octubre de 2024 / Foto: Emilio Vásquez. EL UNIVERSAL

Hicimos pozos, tecnificamos el riego y hoy les puedo decir con mucho gusto que estuvimos listos para cuando llegó Alberto, se aprovechó cada gota que llegó de lluvia y al día de hoy tenemos las presas llenas”, explicó el gobernador.

Resaltó la construcción de la presa Libertad, el acueducto El Cuchillo II, además de la aplicación de tecnología para la el riego del campo.

Transporte y vialidad

En materia de transporte, el gobernador neolonés dijo que en lo que va de su gestión se han invertido 90 mil millones de pesos y se adquirieron 2 mil 500 nuevas unidades de transporte público.

“No podemos parar y tuvimos que hacer una inversión histórica, que en estos tres años ya superan los 90 mil millones de pesos para apostarle al transporte público masivo”, dijo.

Así mismo, aseguró que se repararon las vialidades en diversos puntos del estado, especialmente Constitución y Morones Prieto, que se vieron afectadas durante la tormenta de Alberto.

También, el gobernador de Nuevo León, destaca las diversas construcciones realizadas durante su mandato. (27/10/2024) Foto: Especial

Seguridad

En materia de seguridad, Samuel García dijo que se invirtieron 16 mil millones de pesos, para la construcción de 16 nuevos destacamentos de la Fuerza Civil, la nueva División Aérea y 80 unidades tipo Black Mamba.

“Relanzamos la Nueva Fuerza Civil, junto con el Congreso, a quien de nuevo extiendo la mano para trabajar juntos, en 2021, hicimos la Nueva Constitución, y con ello la Nueva Fuerza Civil.

Ya llevamos más de 16 mil millones de pesos, un monto histórico”, resaltó el mandatario.

Desarrollo Social y Salud

Respecto a Desarrollo Social y Salud, el titular del Ejecutivo Estatal, presumió la Cobertura Universal contra el cáncer infantil de mama, además de la implementación del Código Infarto.

Agregó que su administración replanteó las Escuelas de Tiempo Completo, Centros Comunitarios y los Centros Violeta para la atención a mujeres vulnerables.

En su discurso, recalcó la remodelación del DIF Capullos y el Programa Hambre Cero.

Los invitados

Entre los invitados al Tercer Informe de Gobierno de Samuel García, estuvieron el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, la senadora Judith Díaz, los ex gobernadores José Natividad González Parás y Benjamín Clariond, así como alcaldes de Movimiento Ciudadano.

También diputados de la bancada naranja, los titulares del gabinete estatal y Luis Donaldo Colosio Riojas.

Políticos asistentes al Tercer Informe de Gobierno de Samuel García 27 de octubre de 2024/ Foto: Emilio Vásquez. EL UNIVERSAL

