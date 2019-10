Revive polémica ante llegada de cruceros a Puerto Morelos; hoteleros advierten bloqueos

Cancún.- La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, junto con la Asociación de Clubes de Vacacionistas (Acluvac), condenó la apertura que autoridades han dado para el atraque de cruceros en el muelle de Puerto Morelos, pese al deterioro de los arrecifes de coral, la ausencia de derrama económica local que generan, el impacto al sector de hospedaje y la pérdida de asientos de avión.

En conferencia de prensa, el presidente del organismo hotelero, Roberto Cintrón, acompañado del exdirigente, Carlos Gosselin, y de la directora de Acluvac, Patricia de la Peña, advirtió que si los gobiernos locales no frenan el arribo del crucero programado para el 2 de noviembre, convocarán a una cadena humana en el muelle, para impedir el desembarque de pasajeros.

“No lo vamos a aceptar. Si es necesario salir a las calles, vamos a hacer cadena en el muelle. No lo vamos a permitir”, sostuvo.

El 9 de septiembre pasado, la directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde, confirmó que las compañías Le Ponant y Vidanta Cruise -una francesa y otra mexicana- atracarán sus cruceros en el muelle de Puerto Morelos -al sur de Cancún- como parte de un circuito denominado “Ruta Maya”, que incluye Yucatán, Campeche y Tabasco.

En el caso de las y los cruceristas movilizados por Le Ponant, saldrán de París, en vuelo directo a Cancún; de ahí viajarán -vía terrestre- a Puerto Morelos y abordarán el crucero, con capacidad para 200 pasajeros, para recorrer los otros destinos de la Península de Yucatán; luego de ocho días volverán al Aeropuerto Internacional de esta ciudad y volarán de vuelta a Francia, explicó Cintrón.

El empresario aseguró que la operación de cruceros en la zona continental del norte del estado, representa una “amenaza para la hotelería y para la economía del estado”, reprochó que se pretenda venir a “vender espejitos”, prometiendo un desarrollo para la comunidad que, en su opinión, no habrá, porque la derrama económica que generan los cruceros -dijo- es de cero.

“Es mentira. Los tours están precontratados. Las noches de hotel, son en máximo dos en hoteles de la misma categoría del barco, de súper lujo. No hay derrama económica.

“En materia ambiental vemos nuevamente la amenaza de hacer dragado a orillas del muelle de Puerto Morelos y reventar una laja que impide la entrada de barcos de gran calado. Este barco es de bajo o mediano calado, pero luego van a traer más, primero con 200 pasajeros y luego con 500, mil o mil 500”, expresó.

Criticó además al gobierno municipal de Puerto Morelos, encabezado por la alcaldesa Laura Fernández, cuyo cabildo se aprestó para aprobar en sesión, el cobro del derecho de Saneamiento Ambiental a las y los cruceristas.

El cobro es de 25 pesos por noche de estancia y lo pagan los huéspedes de los centros de hospedaje.

“Todo lo que ponen en riesgo por 25 pesos. Es una absoluta inconciencia”, subrayó el hotelero, quien recordó que México es el único país del Caribe que no cobra impuestos a cruceristas, cuando en el mundo para desembarcar, deben pagar un promedio de 50 dólares.

“Si les van a cobrar 50 dólares de impuesto … ahí si nos quedamos callados, porque representa una ganancia para el destino”, dijo.

En su intervención, Carlos Gosselin, remarcó que intentar poner como ejemplo del éxito de los cruceros en destinos como Miami, Florida, es una desproporción, tomando en cuenta su industria de cruceros nace a partir de la gran infraestructura hotelera, ya consolidada, además de las condiciones de la propia ciudad, enfocada en ser además un destino de comprar.

“Puerto Morelos no tiene esa infraestructura. El daño a la hotelería será inmenso; se perderán asientos de avión, no habrá derrama, no se generan empleos”, añadió.

La alternativa, coincidieron, junto con la Acluvac, es reforzar la estrategia del gobierno de Quintana Roo, de detonar el desarrollo al sur de la entidad y fortalecer a Mahahual, el segundo destino de cruceros más importante de México, después de Cozumel, que encabeza los cinco primeros lugares a nivel internacional.

Tan solo durante el primer semestre del 2019, Cozumel recibió 725 cruceros, con dos millones 406 mil 489 pasajeros, lo que implicó un crecimiento de 4% y 7.2%, en comparación con el mismo periodo del 2018, cuando atracaron 697 barcos con dos millones 244 mil 533 pasajeros.

Xcaret construye su propia marina

La eventual llegada de cruceros a esta zona del estado, se suma a las afectaciones que ya padece el sector hotelero, entre las que Cintrón citó el recale masivo de sargazo, la inseguridad, las plataformas digitales de hospedaje “y ahora competencia que roba asientos de avión y noches de hotel”.

También revive una vieja polémica que data de los años 2002-2003, cuando el empresario, Miguel Quintana, fundador de Xcaret -el parque ecoturístico más famoso del mundo- intentó construir un home port en la Riviera Maya, lo que desató protestas entre hoteleros de la zona norte de la entidad. El arquitecto Quintana Pali, tuvo que desistir.

Sin embargo, en agosto pasado el Grupo Xcaret obtuvo permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para construir una marina denominada “Sol de Selva”, a un costado del parque ecoturístico, con capacidad para albergar 15 barcos, lo que es visto por hoteleros como el primer paso para cristalizar el sueño de concretar un puerto de altura, posteriormente.

A pregunta expresa, Cintrón respondió que recientemente el empresario Marcos Constandse enlistó los planes a futuro del Grupo Xcaret. El empresario dijo haber hablado con Carlos Constandse quien le confirmó que están en construcción de un muelle para llevar y traer pasajeros vía marítima, del parque ecoturístico hacia Cozumel, prescindiendo así del cruce desde la terminal de Playa del Carmen.

